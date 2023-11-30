湯馬戀｜馬國明湯洛雯婚禮地點疑曝光　12月飛往外地拉埋天窗

▲ 馬國明、湯洛雯婚禮地點疑曝光！

馬國明（馬明）與湯洛雯（靚湯）將於12月底在東南亞舉行小型婚禮，「馬湯聯婚」一切從簡，只宴請80位賓客出席。

靚湯在昨日（11月29日）分享過大禮靚相後，二人的外地婚禮地點疑似曝光！

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馬明靚湯婚禮地點疑曝光

靚湯早前未有透露婚禮的確實舉行，只表示聖誕節依然會在香港度過。而有傳媒指靚湯所指的「亞熱帶地方」婚禮地點為印尼峇里島，當地也是藝人結婚熱點，再加上私隱度高、酒店內設有教堂，再加上浪漫的份氛圍，「馬湯」在當地完婚也屬一個好選擇！

當準新郎馬明被問到婚禮是否在峇里舉行，他笑指不方便透露地點，並甜蜜地表示「睇吓老婆幾時發相畀大家睇」，相當聽靚湯話！

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「大哥」鄭嘉穎曾在當地完婚

未知馬明是否曾向「鐵馬家族」的大哥鄭嘉穎取經？

在2018年8月12日，鄭嘉穎與拍拖3年多的陳凱琳（Grace）就是在印尼峇里的Bvlgari Resort Bali The CHAPEL舉行婚禮。

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佔地約8.5公頃的酒店坐落峇里島西南面Uluwatu一處崖上，設有1.5公里隱蔽海灘、水療設施、海景別墅。

馬明、唐詩詠、黃智賢、林子善、唐文龍、曹永廉、陳嘉寶（Anjaylia）、黃嘉樂及黎耀祥夫婦等也飛往去峇里觀禮。

▲ 馬明（圖左一）曾出席鄭嘉穎、陳凱琳的峇里婚禮。

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