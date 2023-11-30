遊韓注意｜搭飛機小心染惡菌　仁川機場22%國際航班驗出食物中毒病菌【附5大飛機污糟位】

▲ 仁川機場22%國際航班，驗出食物中毒病菌。

臨近聖誕長假期，不少人都準備外遊，不過搭飛機時小心染上病菌。南韓疾病管理廳近日公布全國5大機場航班的細菌檢測結果，結果發現每8個國際航班，便有1個檢出可引致食物中毒的病菌，當中仁川機場有22%航班驗出病菌，比例為5個機場中最高。

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58個航班檢出病原菌

根據當地傳媒報道，南韓疾病管理廳在今年7月31日至11月14日，對國內5大機場共493架國際直航航班進行霍亂和10種腸道細菌檢測，結果發現有58個航班檢出病原菌，比例達11.8%。

檢出的病原菌包括39宗產毒性大腸桿菌、32宗病原性大腸桿菌、4宗腸炎弧菌、4宗沙門氏菌、2宗志賀氏桿菌及1宗腸出血型大腸桿菌。

當中以仁川機場的情況最為嚴重，222個航班中有49個檢出病原菌，比例為22.1%；其次為大邱機場，107個航班中有4個（3.7%）檢出病原菌；釜山金海機場151個航班中有5個（3.3%）檢出病原菌；而濟州機場和務安機場則未檢出病原菌。

食物中毒嚴重可致腹膜炎

當局指，有關病菌會經患者糞便排除體外，他人接觸被污染的食物和飲用水後，可能會出現食物中毒症狀，包括頭痛、發燒、發冷、肚痛、腹瀉、便秘等，體弱者有機會出現腹膜炎等嚴重併發症。

南韓疾病管理廳已將檢測結果通知有關航空公司，並要求對航機進行消毒。當局亦計劃明年開始增加檢測的航班數量，並擴大機上抽樣範圍至座椅、走道地板、行李櫃等。官員提醒，乘客在機上如廁後應使用梘液洗手至少30秒。

5大飛機污糟位

據英國《每日郵報》指出，「飛機上最髒的地方」從第一名到第五名依序為：

座椅後背托盤桌

座椅頭枕

椅背收納網袋

廁所門鎖

廁所

對此，美國網站travelmath曾邀請微生物學家在不同機場及不同航班上做實測，結果均證實飛機托盤桌是飛機上最髒的地方，每平方厘米有高達2155個菌落形成單位（CFU），是每平方厘米含265個CFU的廁所馬桶沖水按鈕的8倍。

專家分享外遊防蝨貼士

床蝨問題直捲多國，南韓多個城市亦爆發蝨患，情況遍及多個公共場所，包括酒店、學生宿舍及戲院澡堂等。

撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問任永強過去接受TOPick訪問時，便提醒入住酒店的旅客，千萬不要將行李篋放在有地毯、床上或靠近床的位置，否則「一竇蝨蟲卵」會很容易依附行李篋回到家中慢慢繁殖，屆時將非常「頭痕」；又分享了防蝨3招。

1. 行李不要放地下兼遠離床舖

任永強提醒旅客，不要隨意將行李放在地上，因蝨蟲行易走入行李篋內，尤其是在拉鏈位，可以藏有大量蝨卵。行李最好放在高處，他指將行李放在高處，可以減少惹蝨機會，如果沒有行李架，就放在枱上，行李篋亦要遠離床舖。

2. 自備旅行寢具

任永強解釋，床舖亦是床蝨最好的藏身之所，所以旅客可自行帶備旅行寢具，如床單、被單及枕頭套等。若沒有帶備寢具，最好帶備一支酒精清潔劑，首先噴床舖，再噴行李箱外圍，以防有細小的蟲走入行李內。

3. 回家後徹底清潔行李篋

因行李篋體積較大，難以浸洗，可在篋外噴上殺蟲水，再放入黑色大垃圾袋內焗2至3日滅蝨；行李篋焗完後，取出後用火酒或已稀釋的漂白水抹一次；因蝨卵可能留在行李篋的拉鏈位，應再以吸塵機清潔一次。

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責任編輯：羅嘉欣