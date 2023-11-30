【智慧出行】港鐵關愛共乘應用程式增3新功能　輪椅使用者可預約活動摺板

▲ （吳穎嵛攝）

港鐵去年底推出「關愛共乘」手機應用程式，協助長者及殘疾人士規劃出行路線，上月底新增設多項新功能，包括加入實時升降機運作資訊，亦新增查閱「無障礙設施」及「輪椅活動摺板預約」功能。港鐵表示，應用程式首階段供長者及殘疾人士試用，現時已有超過2萬名用户，又邀請1000名輪椅使用者及照顧者試用「輪椅活動摺板預約功能」，預計數月後來推出市場。

「關愛共乘」應用程式於去年11月推出，首階段提供簡易版行程指南，及於會展站試行「站內導航」功能。港鐵總經理（市務及客户體驗）梁靜雯表示，應用程式首階段供長者及殘疾人士試用，現時已有超過2萬名用户。港鐵過過去一年與超過10個團體會面，聆聽他們的需要，並於本年10月推出應用程式2.0版本。

程式顯示升降機維修保養通知

新版本應用程式於行程指南加入實時升降機運作資訊，亦新增查閱「無障礙設施」及「輪椅活動摺板預約」功能。升降機運作資訊方面，使用者於應用程式內輸入出行路線時，若選取的路線有車站的升降機暫停，程式將會顯示「升降機維修保養通知」的提示，提醒使用者選用其他位置的升降機。提示亦會顯示車站的電話，有需要的乘客可聯絡車站職員。梁靜雯表示，希望此功能能幫助輪椅使用者及長者等乘客掌握車站升降機的實時情況，計劃出行路線。

出行前45分鐘可預約輪椅活動摺板

有需要的乘客最早可於出行前45分鐘，以程式預約輪椅活動摺板，讓職員預先準備活動摺板，並在站內等候乘客。成功登記的乘客會在應用程式內收到確認信息，如因繁忙時間或人手不足等問題未能提供服務，程式會顯示預約未成功，乘客可致電職員查詢有關服務。

梁靜雯表示，港鐵目前邀請了1000名輪椅使用者及照顧者試用「輪椅活動摺板預約功能」，推出一個月已有約300人次使用服務。梁靜雯指，會了解他們的使用感受及收集意見，改善服務後預計數月後會推出市場，讓所有有需要人都都可使用此功能。她又表示，功能為輪椅使用者提供多一個平台預約活動摺板，便利計劃旅程，提供更佳的顧客體驗。

輪椅使用者高小亮表示，程式有利輪椅使用者預計出門及到達目的地時間，較未有程式前便利。他又指，一般時間都能在程式內預約到輪椅摺板服務，惟間中於繁忙時間未能預約，需致電車站預約。他表示，預約服務推出前於繁忙時間需等候三至四班車才能上車，預約可避免類似情況。

明年於6車站設電動輪椅專用充電插座

梁靜雯表示，港鐵將持續提升車站無障礙設施和服務，包括明年在金鐘站、香港站、太古站、九龍灣站、旺角站及深水埗站增設「電動輪椅專用充電插座」，方便電動輪椅使用者。港鐵明年内亦會逐步為全線重鐵車站出入口的上方加設出入口標示，讓乘客清晰知道出口名稱；又會於明年內在27個轉車站月台增設關門提示燈，避免聼障人士於車門關上時衝門。「站內導航」服務方面，港鐵預計最快今年底擴展至觀塘線，目標於3年內推展至所有重鐵車站。

港鐵早前宣佈於今年第4季，試行在兩個車站引入AI虛擬服務大使。被問到有關工作的進度，梁靜雯表示，現時仍在設計和測試階段，需要時間訓練虛擬大使，令其能服務及解答市民問題，目標在今年年底或明年第1季以試行模式推出。

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記者：吳穎嵛