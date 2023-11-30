網絡熱話丨父母月給23K嫌不夠　男大生列8支出拒打工遭網轟

▲ 一名大一生抱怨父母零用錢不夠，要求加碼時，被家人狠狠拒絕要他自己打工賺錢，他大呼「真的太扯」。(iStock圖片)

很多年青人入讀大學後，都會搵兼職幫補開支。台灣一名大一男生近日網上發文，抱怨父母零用錢不夠，即使父母已替其支付學費及宿費，每月另給2.3萬新台幣（(約5,700港元)）作生活費，他卻直呼不夠用要求加碼時，被家人狠狠拒絕要他自己打工賺零用，讓他大呼「真的太扯」，怎料發文一出未能圍爐取暖，反被大批網友砲轟。

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一名台灣大學生在社交平台《匿名公社》發文稱，自己今年從嘉義漂到台北讀大學，開學前父母已幫他繳付住宿費，另每月給他2.3萬新台幣(即5,700港元)作生活費，「他們還強調說知道台北物價比較高，所以有多給我錢了」。

但他卻大表不滿，認為每月生活費根本不夠用，他更列舉八大支出，開學至今系上舉辦很多活動，「迎新、宿營、班聚、聯誼、還有平時寢聚逛街吃飯、還有上課買書等」，直呼「一個月2萬3根本不夠好嗎」。

於是該大學生向父母反映爭取更多生活費時，父母倆卻狠狠拒絕，認為大學生一個月2萬3元已很足夠，「甚至到最後還說覺得不夠就自己去打工」，讓他忍不住抱怨「真的太扯」，直言別人爸媽都要孩子不要浪費時間去打工，好好讀書，自己卻是相反，「他們到底知不知道在台北一個月2萬3很難生活呀？」

怎料圍爐取暖失敗，引發大批網民一致怒轟，「不想錯過學校生活，可以寒暑假打工；不想打工可以領獎學金；可以辦就學貸款畢業慢慢還。」、「這種出社會感覺會很可憐，你別忘了畢業後你也只能賺三萬」。

該大學生看完網友反應，反指眾網友都「老人」不懂班及團體活動，認為自己不參加聯誼活動，是「等著被孤立」，加上聯誼是大家「分攤」，班聚也是全班共同活動，反問「可以說我不要分不要參加嗎」，並指「同學之間約吃飯逛街唱歌本來就很正常」，難道要自己一人。他事後再補充稱，不是不打工，但怕臨時有事或假日班上活動要請假，而且還在適應期中，聲言還要再花時間打工「不會要求太多了嗎」，更指現在只是還沒準備好要打工，認為父母應「先溝通提高生活費」。

他的回應更惹眾網民吐槽其不懂事，「一看就是不知取捨、不知賺錢辛苦的大學新鮮人。誰說系上活動一定要參加? 說真的，很多活動根本是多餘的，不參加也不會怎麼樣，如果怕因此被排擠，那應該要檢討一下自己的社交能力。」、「聚會全部推掉，一萬八就夠了」、「你爸媽是給你去讀書的，不是要給你去當交際花四處打關係參加聚會！」，還有人稱「畢業後孝親費，可能沒有2千3？」。

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責任編輯︰王明芳