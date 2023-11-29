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王嘉爾參與潮流運動服創作　FILA FUSION X TEAM WANG共同推出「DONG」系列

休閒消費 21:12 2023/11/29

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

FILA FUSION X TEAM WANG design 於上海 C·PARK Haisu 舉辦2023跨界合作系列「DONG」沉浸式概念秀，正式宣布FILA旗下潮流運動品牌FILA FUSION 與多元時尚高街品牌 TEAM WANG design 開啟跨界合作項目。

王嘉爾參與創作

此次膠囊系列「DONG」由王嘉爾（JACKSON）任創意總監，「DONG」意為「東」，亦意為「動」，旨在傳遞合作背後所蘊含的信念力量——Movement from the East。

此系列主題「DONG」在王嘉爾的想法下延展至創意設計、產品設計、宣傳創意及概念大秀等全過程之中，他親力深入每一個細節，旨在為大眾更好地呈現雙方此次合作想要傳達的理念。

JACKSON 表示：「TEAM WANG design 作為代表東方的品牌，我們渴望呈敘彼此共同的信仰與願景，以及‘動’於我們每個⼈而言的重要性。」

他續指：「在我們所生活的世界中，我們不斷尋找屬於自己的幸福之道，始終朝著各自的夢想與人生目的地前行。所有不被看見的堅持都會因為熱愛而充滿意義。這段高山低谷的挑戰之旅，總是讓⼈領悟到人生寬廣。但請相信，我們自己才是這⼀切的核心。在險阻之中、困難之際，你自己就是答案，不是別⼈，也非物外之物。如步履不停，旅程就將繼續。保持前行，認識你自己，創造屬於你的歷史。」

王嘉爾 FILA 時裝服飾 時尚

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