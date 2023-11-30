肺炎支原體丨7歲女童染肺炎支原體狂咳高燒肺變白 醫生：出現6種症狀要留心

▲ 台北有女童因感染支原體肺炎令肺部變白。

【肺炎支原體/高燒/傳染病/白肺】內地呼吸道感染案例有增無減，兒童首當其衝，其中包括了流感病毒、支原體病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒和新冠病毒，5類病毒同時爆發，引起國際社會關注。日前台北兒科醫生詹前俊分享了一個臨床個案，指有7歲女童感染了肺炎支原體後，連續咳嗽5天和高燒，照X光發現肺部變白，所幸女童留院6天痊癒出院回家。

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綜合台媒報道，台北兒科醫生詹前俊表示，該名7歲女童，平時有氣喘，她連續咳了5天和發燒，當時他懷疑是支原體(黴漿菌)，先給紅黴素治療，但女童發燒狀況未緩解，還出現高燒，於是她轉到醫院照X光，結果發現肺部中葉整片白掉，經抗體檢測確定感染支原體，他擔憂女童父母不會拍痰，評估後建議讓女童住院6天治療，康復才回家。

四季發生

詹前俊指出，肺炎支原體是經由飛沫感染，一年四季都可能發生，但病例通常在春、夏之交及秋天明顯增加，其中以2至3歲和5至10歲兩個年齡層的病童居多，潛伏期可長達3、4周，因此臨床上也見過全家或小學校園同一班級內輪流感染達數月之久。

詹前俊在臨床上發現，感染支原體肺炎最初會有頭痛、發燒、喉嚨痛、全身無力等的症狀，2到5天以後會出現咳嗽，剛開始不會有什麼痰，但之後會慢慢出現白色黏痰或帶有血絲的膿痰，整個病程可以持續3至4周，有時甚至會引起肺積水。

詹前俊提醒，可以留意生病的孩子是否出現「頓音型」咳嗽，咳嗽聲比一般感冒咳嗽來得重，且持續時間長達一個月，通常年紀比較小的孩子會出現肺炎，甚至肺積水，大一點的孩子可能是支氣管炎，若發現孩子出現頓音型咳嗽、發燒久久不癒，應盡早求醫檢查。

典型肺炎 肺炎支原體（非典型肺炎） 會發燒 會發燒 咳得很嚴重，咳嗽帶有很多的痰 咳得不是很嚴重，咳久了有痰音 精神狀況不佳 精神狀況尚可

支原體肺炎是什麼？

根據衞生署資料顯示，這是由一種名為肺炎原體的細菌所引起的傳染病，在全年任何時間皆會發生，約每3至7年便可能出現一次社區性爆發。

病徵

肺炎支原體可引致急性呼吸道感染。大部分受到感染的患者會出現輕微上呼吸道感染症狀，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、疲倦及頭痛等，只有5 至 10 %的患者會患上非典型肺炎。在健康及較年輕（少於40歲）的社區感染肺炎患者中，肺炎支原體為最常見的病原體之一。雖然肺炎支原體通常只會引起輕微疾病，但一些患者仍可出現肺炎、腦炎、腎功能受損和溶血性貧血等嚴重併發症，尤其是長者或免疫力弱的人士。

傳播途徑

肺炎支原體主要透過患者咳嗽或打噴嚏時所產生的飛沫在人與人之間傳播。此細菌亦可透過直接接觸患者的鼻喉分泌物傳播，或接觸剛染有患者分泌物的物件而間接傳播。

潛伏期

潛伏期介乎 2至3星期。

治理方法

大部分輕微感染的患者可自行痊癒。而肺炎或嚴重感染的患者，可用抗生素治療。

預防措施

現時並沒有疫苗可預防肺炎支原體感染，市民應採取一般預防呼吸道感染的措施：

1. 保持良好的個人衞生

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；進食前；如廁後；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡快求醫。

保持均衡飲食、恆常運動、充足休息，避免過度緊張、不要吸煙和避免飲酒，以建立良好身體抵抗力。

患者應避免接觸兒童、長者或抵抗力較弱的人士。

2. 保持良好的環境衞生

經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用1比99稀釋家用漂白水（以 10 毫升25% 次氯酸鈉家用漂白水混和於 990 毫升清水內）消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%酒精清潔消毒。

用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1比49稀釋家用漂白水（以 10 毫升含25% 次氯酸鈉家用漂白水混和於 490 毫升清水內）消毒受污染及其附近地方，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%酒精清潔消毒。

保持室內空氣流通。

避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高風險人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。

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責任編輯：王明芳