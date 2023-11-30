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叱咤樂壇流行榜2023丨79歲尹光對獎項隨緣自揭有投票　張敬軒：幫您整埋條競選絲帶

娛樂 11:39 2023/11/30

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

「我最喜愛的男歌手5強」的尹光表示對獎項隨緣！

尹光、張敬軒、姜濤、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）一同入圍「我最喜愛的男歌手」最後5強，5強來自不同年代出道的歌手，更令人期待今年獎項的得主誰屬！

尹光（光B）獲不少網民力推，他在昨日（11月29日）也相當識做地在社交網發長文答謝粉絲的支持，並強調自己對唱歌的初心從來未變！

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尹光：對於獎項一切隨緣

光B強調自己對唱歌的熱誠、初心從來未有改變：

各位大家好，今年對我來講絕對係奇妙嘅一年，首先多謝曾經幫過我、支持過我、有留意過我嘅每一位朋友。五十多年嘅歌唱生涯，由大大小小歌廳唱到上紅館舞台，我對唱歌嘅熱誠同初心從來無變，仍然係希望可以為大家帶來歡樂，希望每位聽過我歌嘅人都可以開開心心。

係訪問上我都曾經提過，對於獎項一切隨緣。不過當然仍然要多謝每一位投過票俾我，幫過我拉票嘅人。自問是「唱著無無聊聊從未太閃耀」，今年能夠得到大家的關注和支持，能夠進入最後五強我感到非常興奮。未來的事情無法預測，明年我就踏入80歲，唔知道還能夠為大家帶嚟幾多歡樂，但係我在這裡承諾大家：只要我還有能力，我一定會繼續唱歌，不斷尋求新突破及不一樣的可能性！

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大讚張敬軒拉票落力

身為「我最喜愛的男歌手」之一的張敬軒，今年就宣布全方位現真身拉票，並身體力行落區派傳單，光B也有留意這件事，並大讚「對手」：

最近在網上看到張敬軒先生非常努力拉票，制作了一份樂壇政綱，誠意十足，好感動！提醒渡緊假嘅我，要出來感謝一班曾經投票俾我嘅朋友們，最後，再次衷心感謝大家，今年陪伴我走過咁多嘅路，希望未來都繼續能夠得到你嘅支持，期待出年繼續一齊玩過夠！

張敬軒在街頭派傳單拉票。（影片截圖）

光B自揭心水誰屬

光B感謝支持者力撐自己的同時，又自爆已把自己的一票投予張敬軒，並再為自己拉票，他寫道：「#多謝大家支持 #規矩有冇話候選人可唔可以投票 #但係我就已經投咗俾今年我最喜愛嘅個一位 #你一票我一票送軒公上台跳 #光酥餅記得繼續投我 #贏左請你食光酥餅食埋隻蟹  #人生最緊要玩個夠 #冇咩事我出返去食豬扒包先」。

另外，網民對於光B的剖白文也作出討論，表示：「難為仲有咁多人惡意中傷佢都咁寬宏大量」、「佢以德報怨投俾軒公」、「今年唔拎應該無機會」。

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軒公：等您休息完我哋一齊拉啦

在光B發文後，張敬軒也有留言，並稱希望與前輩光B一同拉票：

光哥哥, 多謝您🫂 我本來都放緊假，為下個月嘅演出做準備, 不過真係不得不承認，時代唔同了, 我細個啲嗰陣,，幾乎全部歌手都好佛系, 歌迷最支持充其量都係喺網上投下票。不過而家嘅後生好叻, 佢哋自己會幫我哋組織好多唔同嘅宣傳活動，佢哋其實已經勁過唱片公司😂 我係您同咪咪姐呢一代嘅行尊教出嚟嘅, 喺你哋嘅教導下同樣都好珍惜每一個機會同埋其他人比自己嘅支持,

我有一晚見到有一個歌迷嘅囡囡得幾歲, 喺街上幫我派傳單, 有個男途人行過, 妹妹遞我嗰張拉票傳單畀佢, 佢一眼都冇望到阿妹, 阿妹一點茫然咁樣望住嗰個男人嘅背影, 我睇到真係覺得好心噏😣

再加上其他fans又喺街度幫我拉票, 我唔抵得佢哋為咗幫我你咁辛苦又或者受委屈, 所以就趷咗個頭出嚟😬 不過好多謝您, 您係我哋嘅榜樣, 您為我哋帶嚟咗好多嘅啟發❤️

希望您唔好見怪, 我成日都整蠱做怪, 阿茂整餅冇嗰樣整嗰樣😬 諗住咁樣可以同班Fans打下氣之餘有氣氛啲好玩啲呀嘛🥰 等您休息完我哋一齊拉啦, 拉完人仲要拉歌呀🤣我幫您整埋條競選絲帶😂❤️😘😘😘

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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