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馬來西亞女星莊群施拍攝期間猝死　搶救35分鐘不治終年37歲

娛樂 11:31 2023/11/30

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馬來西亞女星莊群施猝逝，終年37歲。

馬來西亞女星莊群施（Queenzy）前日（11月28日）驚傳拍攝時呼吸不適猝逝，終年37歲。莊群施前日為電視劇《明星真人秀》拍攝時，突然感到不適、呼吸困難，其後暈倒仍有呼吸，但心跳急促，不久手腳冰冷且嘴唇發紫。

救護車約5分鐘抵達搶救，可惜已宣告不治，與她一起拍攝的男藝人指：「從她說頭暈到離世，全程僅不過40分鐘。」

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新歌宣傳照變遺照

莊群施同日上午工作時才發IG限時動態，豈料半天後傳出猝死噩耗。其個人社交網站發文：

懷著沉痛的心情，我們宣佈馬來西亞著名歌手Queenzy莊群施於28-11-2023安詳離世。Queenzy以其深情的嗓音深受大家喜愛，尤其是她那充滿歡樂和傳統的華語新年歌曲，為人們帶來了無盡的歡笑和溫馨。

莊群施經證實是腦出血，遺體已送回家鄉加央，並已設置靈堂，讓圈中好友及親友前往悼念。靈堂遺照是莊群施本於明年推出新歌的照片，如今竟成為遺照，令人唏噓。

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童星出身的莊群施自2歲起參加雜誌競賽活動，7歲參加兒童選美比賽，並多次奪得冠軍，其後被發掘成為童星，與王雪晶、邱燕妮、陳金燕組成童星女團「四個女生」。她長大後向音樂方面多線發展，身兼歌手、演員、主持人等多重身份。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

娛樂人物職業 娛樂行業 社交平台 歌手 演員 馬來西亞

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