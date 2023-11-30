明目護眼丨眼晴乾澀疲勞與肝有關　李韡玲教1個動作+疏肝涼茶明目提神

▲ 眼晴乾澀疲勞與肝有關，李韡玲教一個動作明目提神。

有讀者問有關日常護理眼睛的方法。

我個人牢記一句話：「肝主目」，中醫理論認為目為肝之竅，即是說眼睛是「肝」與外界相通之竅門。肝氣舒暢，眼睛才能看得清楚。《黃帝內經》指出，「肝開竅於目」，眼乾、眼澀、眼睛疲勞等等問題，都與肝臟有直接關係。

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因為肝的經脈從腳開始，沿着下肢內側上行至腹部，再由內在的脈絡進而跟眼睛聯絡起來。肝臟通過經絡的通道，把養份源源不絕地輸送至眼睛。如此這般，眼睛才清澈神足。

有一說法，要治療近視及各種眼疾，重在疏肝健脾補腎。脾主身之肌肉，而眼睛的睫狀肌就屬於肌肉。所以，久不久在家煲一鍋疏肝涼茶，如夏枯草煲片糖，讓全家飲用是個良策。

睫狀肌是位於眼睛內部呈圓環狀的平滑肌，當視力需要不同遠近的距離時，它就發揮了猶如攝影鏡頭的對焦功能。平時護眼還有一個方法，就是拉耳朵，尤其是耳垂。一旦眼睛累了，出現乾澀或流眼水現狀，馬上牽拉耳垂最少五分鐘，有醒腦功效。

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原文刊登於《香港經濟日報》，原題為「明目護眼」