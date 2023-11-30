劇毒水母｜台灣海灘現逾千隻藍色透明水母　專家揭真身：世界第三毒水母

▲ 台灣海灘現逾千隻藍色透明水母，專家揭真身：世界第三毒水母。

在海灘遊玩時，若見到不明物體切勿亂摸。近日，台灣有女子在台東海灘發現大批藍色水母，數量多達上千隻，認出是有劇毒的「僧帽水母」，呼籲市民要小心，如果意外碰到其觸鬚，要儘速就醫，否則可能會致命。

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台灣一名女網民11月28日在Facebook群組「爆廢1公社」發文指，日前在台東東河鄉海岸七里溪出海口，發現有大批僧帽水母被海浪拍打上岸，佈滿在海灘、礁岩上，數量多達上千隻。

從事主所拍攝的照片中可見，有隻僧帽水母卡在石頭上，身體呈透明藍色，而另一張照片中則拍到，幾乎整片沙灘都佈滿僧帽水母。她表示，僧帽水母有毒，去海邊玩的時候要注意，「它有一條很長的觸鬚，不要很蠢的跟我一樣，以為是魚線去拉起來」。

所幸事主並沒有被螫到，她指僧帽水母的觸鬚很長，最長可以長達50m，而事主所拍攝的僧帽水母觸鬚大約長50cm。她又提醒民眾，僧帽水母的觸鬚有毒刺，即使是屍體仍然有毒，因此盡量不要觸碰。

如果意外碰到觸鬚，有可能是被風拍到你身上，或是游泳拍到你身上，會有劇痛，儘量泡溫海水，然後儘速就醫，神經毒素如果過敏程度較高會休克，死亡率偏高，不是100%但風險還是有。

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農業部水產試驗所東部海洋生物研究中心助理研究員吳瑞賢，接受當地傳媒訪問時表示，每年秋冬季受東北季風影響，東部海岸不時會發現僧帽水母漂上岸的情況。

他指，僧帽水母屬腔腸動物，由多種生物體組成的群落，非單一個體生物，其身體上半部為藍色透明的水母體、下半部的觸鬚為水螅體，内含蛋白毒。若不慎被螫傷，會出現皮膚紅腫、水泡，嚴重時會出現神經麻痺、呼吸困難等症狀，致命性高。他提醒民眾，切忌聽信坊間用尿來塗傷口的迷信方法，以免造成感染，應保持傷口乾淨，馬上求醫。

管理台東海岸的東管處表示，僧帽水母又稱葡萄牙戰艦，是世界第三毒水母，觸鬚上有充滿毒素的刺細胞，被螫到會造成劇痛，皮膚留下「紅色鞭痕」，要2至3天才能消退，其毒素還可能會滲入到淋巴結，造成更多影響；而死去的僧帽水母和脫落的觸鬚在數小時內仍有同樣威力。

衛福部台東醫院提醒，被海浪拍打上岸的水母屍體仍具有毒性，遊客切勿觸摸。如果不小心被水母螫傷，刺絲胞可能會卡在皮膚上，若用另一隻手去撥走，反會同樣沾染毒性蛋白質，建議在水中以衣物撥除，一旦發現被螫到，要儘快就醫。

正確急救處理方法

據本港消防處，水母不會主動攻擊人，游泳人士被水母螫傷，一般都是由於不慎觸及水母的觸手所致。如觸碰水母觸手，皮膚或會被觸手彈出的刺絲胞刺穿，毒素隨之滲入體內，除引起不適，亦可致命。

徵狀

皮膚會出現明顯的條狀紅疹甚至水泡，仿如被鞭打的傷痕

傷處紅腫、痕癢及疼痛

嚴重者會作嘔、全身痠軟、心跳加快、呼吸困難，甚至休克或死亡

處理方法

從速離開水中；

切勿徒手觸碰傷處，因為皮膚仍會殘留水母的毒螫或觸鬚，可能會造成二度螫傷；

以清潔的海水冲洗傷處，勿用淡水或蒸餾水，因為可能會刺激殘留在傷處表面的水母刺絲胞釋出更多毒液；

在熱水（水溫約為攝氏42度）中浸泡螫傷部位，以減輕痛楚；

如果出現嚴重不適症狀，又或螫傷之處是面部或眼部，應立即求醫。

另外，香港紅十字會亦曾解釋一些坊間急救方法的謬誤，例如用蒸餾水反而有機會加重症狀、用爽身粉或有助清除水母觸鬚、醋有助中和毒性等，並建議用海水是最佳的處理方法。

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責任編輯：羅嘉欣