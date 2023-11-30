社內相親劇透丨第5集劇情預告　Timo發現「美玲」真實身份就是Hollie

▲ 《社內相親》

ViuTV劇《社內相親》由人氣組合MIRROR成員「教主」盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜、沈殷怡主演。第4集劇情講到Hollie感受到霸道總裁體貼的一面……

社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」 呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】

▲ 《社內相親》

第5集（1/12）

Timo發現下屬Hollie與「美玲」有著相同的眼傷，懷疑她們是同一人，但「美玲」一些為他設想的說話及舉動，讓他選擇相信她不會欺騙自己。

映書與Alfred成為鄰居，開心不已，不料Alfred因為自己是Timo私人秘書的身份，加上映書曾經在相睇一事上騙過Timo而冷待映書。

到了Timo與「美玲」擬定的相識一週年紀念日那天，Timo先帶她到名店置裝，再到爺爺安排的餐廳吃飯。

原先只為了向爺爺交差，但Timo發現與「美玲」志趣相投，大家都喜歡研發菜式，浪漫氛圍下Timo對Hollie產生好感。

Timo之後送Hollie回家，Hollie的錢包遺漏在Timo的車上，Timo前往歸還時意外發現「美玲」的真實身份，原來真是他的公司職員Hollie。

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