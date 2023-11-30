【結業】中環天台酒吧SEVVA宣布結業　16年營運劃上句號

▲ SEVVA宣布明年中結業。（資料圖片）

中環太子大廈頂層、豪華餐廳及酒吧SEVVA宣布，2024年5月租約期滿後結束營業。

SEVVA由潮流達人郭誌怡（Bonnae Gokson）2008年創立，室內裝潢精美，露台寬敞可遠眺維港，餐廳也奪獎無數，獲旅發局推介。

旅發局網站介紹稱，SEVVA是城中有名的頂樓酒吧，坐擁九龍及香港島的迷人景色，設計雅致高貴。SEVVA曾經翻新，之後設有萬花筒般的拱形天花板，除了喝酒或吃下午茶，也是打卡好去處。

郭誌怡表示，2019年的社會運動，加上之後全球爆發前所未有的疫情，對營運構成巨大挑戰。隨着香港通關，樂見SEVVA顧客量逐漸回復至以往水平。SEVVA能夠在這16年間提升香港整體的款客水準，餐廳引以為榮，會審視過去的成功，並繼續對各式創新想法持開放態度，以籌劃未來。

為慶祝SEVVA的光輝歲月，餐廳將於2024年初舉辦一場晚會，餐廳將會於稍後公布更多詳情。

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記者：吳卓峰