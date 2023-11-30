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爸媽角色｜媽媽心痛16歲女兒因分手哭了兩周 育兒專家：請媽媽當最佳女配角

育兒資訊 11:34 2023/11/30

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

媽媽在育兒上，最好當最佳女配角。劇照。

在我的課堂上，曾經有一位媽媽跟我分享了她那個16歲女兒的故事：

「我女兒那天去檢查她男朋友的手機，結果發現原來他還有跟前女友聯繫，所以女兒一怒之下就跟男朋友分手了！」

「雖然發現對話的內容沒有什麼越軌的，也沒有證據説男朋友有任何背叛的行徑，分手也是我女兒提的，結果回來還是哭的唏哩嘩啦！」

白天哭、晚上哭、天天哭！媽媽聽到那個心撕裂肺的哭聲，已經兩個禮拜了，心疼死了！

媽媽在育兒上，最好當最佳女配角。劇照。

原來，這是一個青春的故事～

媽媽除了可以同理(empathize)女兒，讓她感覺家是一個安全的空間隨便讓她哭也好罵也罢，陪伴她，傾聽她，其實也並不能改變什麼～

因為，我們在孩子的生命裡，只是扮演一個支持者的角色 (supporting role)，我們只是配角！

不是導演、也不是女主角，所以劇情要怎麼發展，孩子最後要不要繼續選擇跟這個人在一起，其實都輪不到我們去左右大局～

故事大結局，sadly，是不會讓女配角去決定的！

這個道理很多時候我們都知道的！但是演著演著，我們不知不覺有時候就誤以為自己是導演了～

也許就像我們在看電視劇的時候，忍不住咬牙切齒的說：

「哎呀！這就是一個爛人，不應該跟他在一起啦～ 沒關係！反正是他的損失！」

「傻瓜，這麼小的事情，其實我覺得他這個人也沒有那麼糟，既然都沒有發生過什麼事情，你現在又這麼的傷心，不然你乾脆原諒他算了，別天天在哭了！」

「太好了，反正都失戀了，你乾脆現在就專心學業就好了，別想那麼多！」

因為這些都可能是，我們認為”更好”的劇情發展～

有一種「好」，叫「我為你好」！

除非是女兒主動要求，真心想聽我們的建議（請注意：是她的真心要求，而不是我們覺得她 ”應該”要…）

不然，女兒現在只需要有人做她的聆聽者，哭的時候可以有個肩膀讓她靠，甚至女兒只需要自己安靜的空間！

千萬別不小心掉進去瓊瑤阿姨的女主角套路…

咬著手帕，每天楚楚可憐的樣子：

「我已經為了你做了那麼多，給你那麼多的建議嘗試，想了那麼多方法去幫你，為什麼你都不聽呢？ 付出了這麼多，為什麼沒有人看見、珍惜我的付出呢？」

不好意思，我們的故事裡沒有驚天動地的馬景濤，也沒有情深深雨濛濛的書桓！

不要自己加戲了

想想看，女主角旁邊不是通常都有個配角- 好閨蜜嗎？這個時候閨蜜會做什麼呢？

她哭的時候陪她哭

她笑的時候陪她笑

劇情有了新的發展，就會自動的引退 （沒有發現嗎？如果男女主角和好了，女配角都會默默的走開）

如果我們要繼續，演那些老古板媽媽的戲碼，得到的就是一句：「媽，你別再說了！讓我靜一靜好嗎！」

在孩子的生命裡，母親就是最佳女配角 （Best Supporting Actress)！

文章獲兒童情緒教練EOS授權轉載。

撰文 : EOS 兒童情緒教練導師

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