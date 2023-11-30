護膚之道丨要天然美就要下苦功　兩大低成本護膚秘笈

▲ 要天然美就要下苦功，兩大低成本護膚秘笈。

有好皮膚就是有好健康。整容而有的繃緊滑溜的皮膚，並不算好皮膚，這反而會傷害皮膚，搞亂健康。天然的好皮膚，除了有昨日已提及的足夠補水、充足睡眠、均衡飲食外，還需要有以下兩點：

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一、愉悅的心情。這樣皮膚才不容易老。當你的情緒樂觀、穩定時，可使我們的副交感神經常處於正常的興奮狀態，使皮膚血管擴張，血流量增加，代謝旺盛，結果膚色紅潤、容光煥發。如果時常心情苦悶、有神無氣、眉頭深鎖、滿懷心事，或者長期感到緊張、恐懼、遏抑，必會令皮膚血液循環不良、妨礙營養的供應。結果，令皮膚過早衰老、面色灰暗、皺紋加深。這些現象都是我們女士最驚見到的。

二、定期做面部按摩，以增強肌膚的彈性。要靚就不能懶，按摩對面部肌肉有良好影響，因為可以改善血液供應，增強皮膚的彈性。按摩時，請在面上抹上適量的椿花油，以令皮膚細胞吸收與皮膚細胞結構相接近的營養和補濕成分。這些程序、用品都非常簡單，欠的只是你的毅力。

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原文刊登於《香港經濟日報》，原題為「要天然美就要下苦功」