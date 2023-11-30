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用不安心丨拆開衛生巾驚見密麻麻小蟲　內地女子：一包6片一半有蟲

食用安全 13:10 2023/11/30

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

拆開衛生巾，內地女驚見密麻麻小蟲。

女士們用衛生巾前要留神！內地一名女大學生早前網購了一包衛生巾，惟打開其中一片時，竟驚見裡面有活蹦蹦的黑色小蟲，再拆開其他時，竟發現情況亦一樣，她於是拍片向店方投訴。豈料對方退款後，卻揚言要向女生出律師信，並指已就事件報警。深深不忿的女事主遂將有關影片公開，要求網民自行判斷。

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根據內地傳媒報道，寧夏銀川一名女大學生在一個多月前購買一款名為「星座系紅豆杉負離子」的衛生巾，日前她準備打開第一片準備使用時，竟發現有活蹦蹦的黑色小蟲，她於是再打開另一片，竟又見有相同情況。更可怕的是，她再拆開另一包未曾開封的衛生巾，竟發現原來一半亦有蟲子，因此決定拍片，向有關職員投訴。

儘管事後成功退款，但女子卻指賣家竟在退款後威脅她，表示已就事件報警，更透露已將衛生巾送去檢驗，等待法庭審判。女子因此感到相當氣憤，便將衛生巾的開箱影片公開，引發熱議。

星座系衛生棉客服工作人員接受傳媒訪問時，則強調衛生巾於無菌廠房生產，按道理不可能出現活蟲，這麼多年從沒經歷過，不過，亦不排除是倉儲運輸等環節出現問題。

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責任編輯：羅嘉欣

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