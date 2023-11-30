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親子活動丨教局辦親子繽紛遊樂日鼓勵留港玩樂　遊走香港打卡有機贏$500書券

升學教育 16:57 2023/11/30

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

香港區議會選舉於12月10日舉行，為響應選舉活動，各政府機構舉辦不同活動和優惠。教育局昨日（29日）向全港中小學及幼稚園發出通告，於選舉前夕及當日會舉辦「親子繽紛遊樂日」大募集活動 ，要求學校鼓勵家長抽出時間陪伴子女，在香港進行各式各樣有意義的親子活動，並利用照片和文字記錄愉快的親子玩樂時光。教育局設有3個獎項，以嘉許參與的學校及家庭，學校最高可獲2,000元書券，家庭可獲500元書券。

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根據教育局通告，「親子繽紛遊樂日」大募集活動於12月9日至10日舉行。局方要求學校鼓勵家長多抽出時間陪伴子女，在香港進行各式各樣有意義的親子活動，例如認識自己居住的地區、關愛別人或進行身心健康的活動，並於活動地點拍攝一張家庭合照及一張活動地點的照片，附上100至150字簡述活動目的、家庭成員的體驗及推介原因。

教育局為募集活動設置3大獎項，以嘉許參與家庭和學校，當中包括「最積極參與學校獎」 ，得獎學校可獲2,000元的書券及獎狀，以及最佳家庭分享及推介獎，可獲500元書券。

參加細節列明 只限香港地區

教育局活動細節表明，活動地點只限於香港地區，每名學生只可參加一次，相同活動地點及內容不可重覆以其他子女的名義報名。要順利參加活動亦需要留意照片須為JPEG或JPG格式的相片，以相機或手機拍攝便可。

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責任編輯：王明芳

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