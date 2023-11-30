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新聞女王丨陳若思感謝佘詩曼何依婷指導　J2女神Amber單親家庭成長獲媽媽應援【多圖】

娛樂 12:11 2023/11/30

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

J2女神陳若思（Amber）首次拍劇於《新聞女王》演何依婷妹妹。

TVB台慶劇《新聞女王》備受劇迷討論，昨晚（29日）登場的新角色曉薇（何依婷飾）妹妹Yuki由陳若思（Amber）飾演，自然的演出令不少觀眾留下印象。

被封為J2女神的陳若思首度拍劇，她跟TOPick分享拍攝感受，並透露佘詩曼和何依婷大方指導作為新人的她。

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Amber首拍劇

Amber說：「這是我第一次入劇組，而且演有名的角色。我之前演過宮女、粉絲和客人。覺得又開心又有壓力，開心是我一直都很想拍劇，這是三年來的第一個機會，有壓力是很怕辜負了別人給我的機會，所以我事前將劇本背得很熟。」

她特意找來一同主持《Hands Up》的朋友Bonnie（呂靜文）和Choling（曹銦玲）陪她練習，「我們曾一起上Kevin哥哥的戲劇班，每次上堂之前她們就會陪我練習一會。」

劇中的Amber飾演曉薇妹妹Yuki，她覺得：「最大的挑戰就是我要幻想自己有一個家姐，這樣我才可以做到對她又愛又恨。因為我不可以只對她有恨，展現我對她有多惡，後期就要對她有愛，所以我要幻想我真的有一個由細到大一齊嘅家姐。」

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感謝佘詩曼+何依婷指導

首次拍劇便與視后佘詩曼演對手戲，Amber大讚：「阿余好好，昨日第八集這一場戲其實她亦有指導我。她會教我如何演得更好，譬如有句對白是『我唔想郁呀，一係你爬出去囉！』，我怎樣說也說不好，阿余便提議我整個人伸直腳擋住家姐，不讓她出去。」

她續說：「加了這個設計後，我隨即覺得整件事暢順了。還有一次我們拍攝Promo，前面的人太高，阿余看見我被人擋住，她便提議加個Apple Box給我墊高。我覺得她真的很好人，因為她沒必要照顧我，但她卻留意到，我覺得她沒有架子。」

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「家姐」何依婷亦有跟Amber分享演戲經歷，「她起初演戲時未有留意眼需要很定，眼神很重要，眼要定，上鏡說對白才會更有說服力。記得她曾說過最自然的演戲就是別人不知道你在演戲，我將這話記進心內，覺得很有道理。」

Amber透露近況：「最近忙於上學，考潛水牌和山藝牌，12月中就等開拍《Home即是識》和《港女野人2》。」

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Amber有媽媽最佳應援

自小在單親家庭成長的Amber曾不獲媽媽支持她入行，不過陳媽媽總是「口裏說不，但身體卻很誠實」，親力親為製作「《港女野人》牆壁」力撐愛女，Sweet到爆！

Amber曾於訪問中指：「媽媽和我是亦師亦友，也是一個家姐，更是我的守護天使。她不是很古板的媽媽，不介意我拍拖，對我不嚴格，而且是個很沒所謂的人。她是從小到大照顧我的人，並為我人生中最重要的人。」

她又謂：「她真的很愛錫我，從小到大都是媽媽照顧我，她一定辛苦。最令我感動的事就是養了我這麼多年，因為我覺得做媽媽是很大責任，不是誕下我之後不理我，是很長遠的（路）。」

記者：梁樂欣

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