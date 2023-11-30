COLLAR成員丨Marf推出個人新歌《I’m Marf-elous 》 　邱彥筒預告明年嘗試不同歌路

▲ COLLAR成員Marf推出個人新歌《I’m Marf-elous 》。

女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）在昨日（11月29日）推出本年度第4首、亦是本年最後一首個人歌曲《I’m Marf-elous 》。

Marf在新歌MV內，除要落水拍攝外，亦有不少武打動作場面，對Marf而言既新鮮又刺激。

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▲ Marf在《I’m Marf-elous 》有不少動作場面。

靜待一年伺機推出

Marf今次新歌《I’m Marf-elous 》製作團隊鼎盛，由湯令山作曲、監製，黃偉文填詞。Marf透露歌曲其實早於去年已做好，但一直尋找適合機會推出，而作為本年度總結的一首歌，Marf覺得最為合適。

她表示：「經過一年嘅Solo生活，及COLLAR嘅生活，用呢首歌總結呢一年係好適合，好鍾意內裡歌詞，『無論人類多可怕、多了不起，我一樣有一種美、一抹鋒利』、『 無論求生如何難，仍無損巡遊的好天氣 』」意旨無論發生任何事，都不會受到影響，會忠於自己，努力嘗試、努力前行。

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提到新歌MV，Marf表示去年做好這首歌後，已覺得MV一定要有關於沙灘同海，所以今次有落水鏡頭，說：「今次有落水，但臨拍攝前幾日，天氣開始轉涼，落水對自己嚟講係個新挑戰、一個好難忘同好特別嘅事情。」

同時，Marf笑言導演給予她不少新挑戰，除了落水，還有打鬥及動作場面，當中包括一幕由高空跳落一班朋友手中，感覺極之刺激，令她大呼「辛苦得來都好值得」！

▲ COLLAR成員Marf推出個人新歌《I’m Marf-elous 》。

滿意2023腦袋發掘

2023年將終結，問到Marf對於本年度表現可感滿意？她謂：「頗滿意，滿意並不是指成績，而是在歌曲上做到自己想做嘅方向，呈現到好多不同形象、觀感畀自己同大家睇，令大家見到我不停嘅改變同嘗試，作為一個創作者及藝人嚟講，係好健康嘅腦袋發掘。」

Marf亦預告，下年會繼續嘗試不同歌路及不同範疇的劇集。

提到樂壇頒獎禮舉行在即，Marf形容自己心情複雜：「拍完呢個MV，感覺鬆一口氣，因為全年計劃已經完成，複雜心情，就係因為要為下年作準備，頒獎禮臨近，聽到外界有不同評論，亦有鼓勵說話及期望，其實期望係好可怕嘅事，我好驚令人失望，我會好好平衡自己心情，攞獎呢啲嘢，有，當然會開心，因為會令對我有期望嘅人得到喜悅，但自己對獎項冇所謂，我對今年已感滿足。」

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