親子好去處︱米埔自然保護區改建成「大自然教室」　新增9客房可留宿觀鳥

【親子好去處/米埔自然保護區/米埔自然護理區】米埔自然保護區改善工程正式完工，日前舉行「世界自然基金會賽馬會米埔斯科特訪客中心開幕典禮」，展示了多項由香港賽馬會慈善信託基金捐助的升級及改善設施，當中包括「大自然教室」斯科特訪客中心，提供更多高質素教育活動、研究和生態培訓，加強學生及公眾學習有關濕地的知識。

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米埔自然保護區升級工程完成

由香港賽馬會慈善信託基金撥款近港幣3.47億所進行米埔自然保護區設施升級及改善工程正式完工，日前舉行揭幕儀式。整個改善工程將為公眾、學校、科研人士及濕地管理人員提供所需的先進設備，令米埔自然保護區成為大自然教室及創新卓越的濕地培訓中心，推動亞太地區濕地保育。

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斯科特訪客中心成大自然教室

重建後的斯科特訪客中心成為了「大自然教室」，以提供更高質素的教育活動、研究和生態培訓，加強學生及公眾學習濕地相關知識。重建後的中心命名為「世界自然基金會賽馬會米埔斯科特訪客中心」，設有多個學習及活動區域，並提供9間配備獨立浴室、以米埔物種命名的雙床客房，如招潮蟹、歐亞水獺等，供到訪專家、學生及海外交流團體住宿，以促進與海外交流濕地相關知識。中心內的熊貓禮品店售有多款環保產品及自然叢書，包括歐亞水獺新產品。

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全新3層觀鳥屋「賽馬會翠鳥觀鳥屋」

觀鳥中心一向是標誌性的建築物，改善工程除了翻新舊有的觀鳥屋外，還建立了兩座全新觀鳥屋，為訪客及觀鳥人士提供更佳的觀鳥場地。另外，保護區還舖設長約一公里的全新無障礙木棧道「賽馬會教育徑」，以及升級米埔教育中心，惠及社會上不同人士。

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米埔及內后海灣孕育逾2千種動植物

米埔及內后海灣孕育逾2,000種動植物，每年冬季為多達10萬隻候鳥提供棲息地。基建的升級工程能夠讓世界自然基金會香港分會舉辦更多環境教育活動。每年，世界自然基金會香港分會所舉辦的導賞團和宣傳活動平均惠及1.5萬名來自不同學校的學生及1.5萬名市民。是次保護區落成多項新設施，可讓科學家、本地和區域研究人員及保育人士在米埔進行更深入的資料搜集和生態研究，有效促進濕地管理的知識交流。

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責任編輯：王明芳