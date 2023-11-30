超級食物｜水牛莓富含茄紅素高效抗氧化　營養師推介2款簡易食譜

▲ 超級食物水牛莓富含茄紅素，是抗氧化佳品。

聚所周知，莓類水果都含有豐富的抗氧化物，價錢也相對昂貴，而水牛莓更是2014年被選為超級食物的第一名，到底它與其他莓類有什麼相異的地方呢？

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水牛莓（buffaloberry）的名字讓人聯想到這種莓類必定與水牛有關。水牛莓盛產於北美洲，而當地有大量的野牛聚居，也成就了大家說起「西部牛仔」就會想起水牛城這個地方。水牛是當地具代表性的標誌，因此很多相關的事物都會用水牛來命名。水牛莓的名字由來就是因為水牛經常用它的枝葉來擦亮自己的皮毛而來。

水牛莓蘊含茄紅素（lycopene）、多酚抗氧化劑、膳食纖維及維他命C等營養素。水牛莓這麼受歡迎正正就是因為茄紅素這個高效抗氧化劑的成分，有助去除有害的自由基，保護細胞及預防紫外線對皮膚的傷害，更有不少研究證明有助減低患上前列腺癌的風險。

一般而言，顏色越紅的蔬果，茄紅素的含量便越高，例如蕃茄、紅椒、西瓜、士多啤梨等等。想要攝取更多茄紅素，可以把水牛莓或其他紅色蔬果先煮熟，令更多茄紅素釋出讓身體吸收。不過，水牛莓的糖分不低，進食時要適可而止，應配合進食其他高茄紅素含量的食物，如糖分較低的蕃茄、紅椒等。

除了直接食用，水牛莓的甜度及酸鹼度都很適合用於製酒，而當中的茄紅素亦可用於作為天然的食物色素。

食譜一：水牛莓果醬

材料：

水牛莓 1磅

水 1杯

橙汁 1杯

糖 適量

做法：

把所有材料放入鍋中，以小火慢煮約20分鐘，直到水牛莓變得又軟又爛

加熱期間不斷攪拌，避免燒焦

將醬汁煮至濃稠狀或漿狀

倒入玻璃瓶並放涼後，放入雪櫃保存

最好3至4個月內用完

食譜二：水牛莓肉桂燕麥餅

材料：

水牛莓 半磅

蛋 1隻

原片燕麥 100克

無鹽低脂牛油 50克

泡打粉 半茶匙

低筋麵粉 80克

肉桂粉 1茶匙

鹽 少許

糖 50克

做法：

把焗爐預熱180度

牛油放在室溫軟化，把糖加入並用電動攪拌機打發

再加蛋拌勻

加鹽、肉桂粉、麵粉、泡打粉，用刮刀拌成麵糰

加燕麥片、 水牛莓拌勻

用湯匙把麵團放在有烘焙紙的烤盤上，並壓成圓形餅狀

用焗爐焗15分鐘

▲ 香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）

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責任編輯：羅嘉欣