BB改名︱爸爸姓「黃」為女兒改名　母親以成語取2字獲讚「絕了」

▲ 內地一名母親受「一塵不染」這個成語啟發，為把女兒稱為「黃不染」。（小紅書及iStock圖片）

許多爸爸和媽媽為新生嬰兒改名費盡心思，希望為子女帶來祝福，或與別不同，免子女名字與其他人撞名。內地一名母親在小紅書分享，當準備為今年5月出世的女兒命名時，由於大兒子的名字，讓她想起「一塵不染」這個成語，所以為女兒起了一個特別又有趣味的名字，引來不少網民激讚妙絕。

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據內地傳媒報道，該名母親表示，考慮到大兒子名叫「亦辰」（yì chén）與「一塵」（yī chén）同音，認為有「一塵」，就應該有「不染」，所以把今年5月出世女兒叫作「黃不染」，笑言「這下應該沒人重名了吧……一塵不染，哈哈哈哈哈棒」。

這帖字引來許多正苦惱為新生兒女改名的網民留言，有網民笑言「不染這個名字絕了」，亦有網民建議「黃小米」、「黃金山」、「黃青山」。

▲ 女兒叫作「黃不染」。（小紅書圖片）

內地父母趨向改「新複姓」

內地近年有不少父母都愛為BB取獨特的名字，近月一名在武漢文華學院就讀大三的湖北男生的姓名也引起網民熱烈討論。他的爸爸姓江、媽媽姓胡，他們想雙方的姓氏都出現在孩子的名字中，而當時丈夫喜歡玩一款名為《傳奇》的手機遊戲，同時寄望孩子能擁有傳奇的人生，所以為兒子改名為「江胡傳奇」。孩子的爺爺嫲嫲尊重孩子父母的想法，但沒有將此名字寫進族譜。家人通常叫他「傳奇」，而朋友們就多稱他為「江胡」，他卻直言：「名字太大壓不住。」

隨著內地教育程度和文化水平上升，愈來愈多父母嘗試為新生嬰兒改「新複姓」，即是父姓加母姓的比例有增長，2014年到2017年，男嬰達到了2.51%。女嬰也上升到了1.73%，最多新複姓出現的是雲南。

男嬰家長改「王者榮耀」

新複姓的出現，同時引起了4字名的興起，在2017至2018年期間，男嬰家長最想起的4字名是「王者榮耀」，而女嬰家長近3年最想起的4字名是「楊柳依依」。「王者榮耀」之名明顯是受到了網絡遊戲的影響，而「王」姓又為中國大姓，令部分家長傾向以此命名。而「楊柳依依」的出處是中國第一部詩詞典籍《詩經》。

在2016及2017此兩年，央視播出的《中國詩詞大會》，在社會上掀起了讀詩詞熱潮，同樣是潮流影響了新手年輕父母。

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責任編輯︰王明芳