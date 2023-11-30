早睡早起｜3年疫情中養成早睡早起習慣　鄭丹瑞領略人生健康真理

▲ 鄭丹瑞從3年疫情中學會「健康不是第一，是唯一」的真理。

每次我告訴朋友，這大半年我是九點半上床，十點前已經跟周公談心，清晨五點半自然醒；他們都投以難以相信的目光，只有少數如我般年紀的損友，才會興奮回應：「我都係！」

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這個習慣的養成，原因有兩個：第一，疫情三年，對「家」有了更多的留戀，對人多地方有「疫情後遺症」的抗拒；第二，因為疫情而建立了一條健康頻道，每天都跟醫生、專家談健康，綜合三年接近二千條片的健康心得，不離這十二個字—「均衡飲食、恒常運動、作息定時」。今天就六十八歲了，奉獻了大半的人生給工作，做過「夜鬼」，捱過「通宵」，不眠不休，盡心做好工作，忽略兼捱壞身體；五十歲後，開始百病叢生，吃點藥打發了就算，仍然覺得自己是超人，擁有「不病」之身。如果問我過去三年疫情學到甚麼？那就是「健康不是第一，是唯一」的真理。

以前把所有工作推到深夜去逐一完成，務必趕劇本到日上三竿、晨昏顛倒，才算認真，才對得起自己的工作。隨着年紀漸長，將「認真」的態度，由工作轉移到健康，認真看顧自己的身體，才能「長做長有」。如今是晨早五點半起床，做半小時運動，吃個早餐，看過幾份報紙，才不過七點半，精神抖擻的寫點東西，完成手頭工作，還未到午餐時間哩！下午約編劇、工作夥伴商討劇本、拍攝健康頻道訪問；六點之後，回家吃飯去也。

早睡早起的每一天，都好使好用，祝自己生日身體健康，有健康自然就會快樂。

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原文刊登於《香港經濟日報》，原題為「早睡早起」