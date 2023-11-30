腦動脈瘤｜37歲女星莊群施腦動脈瘤破裂猝死　醫生分析：生前1舉動恐成致命關鍵

▲ 37歲女星莊群施腦動脈瘤破裂猝死，醫生分析生前1舉動恐成致命關鍵。

37歲馬來西亞女星莊群施（Queenzy）本周二（28日）在拍攝期間突然頭暈、嘔吐、嘴唇發紫，經搶救後宣告不治，從身體不適到離世，整個過程不足40分鐘。莊群施家屬昨晚（29日）證實其死因為「腦動脈瘤破裂」，有當地傳媒訪問醫生，分析腦動脈瘤破裂的原因，指死者生前一個舉動恐成奪命關鍵。

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吹頭髮恐成致命誘因

據馬來西亞《中國報》報道，莊群施的妹妹莊晴珺表示，醫生報告指姐姐的死因是「腦動脈瘤破裂」，而據莊群施的男友透露，她生前健康良好。當地家庭醫生崔耀豪分析指，據報道形容，死者在吹頭後出現頭暈、頭痛、想吐等與頭部、神經相關的症狀。他續指，當身體疲勞，吹頭髮的溫度較高，導致血液循環較快，便有可能導致動脈瘤破裂。

他解釋，動脈瘤破裂的誘因包括，工作疲勞、睡眠不佳、吹頭髮溫度過高、血壓升高，血管支撐不住爆裂，導致心跳加快。他補充，動脈瘤血管爆裂的情況，與中風血管爆裂相似。血管爆裂後，頭腦壓力增大，需要釋放壓力，導致出現頭痛、頭暈或嘔吐等症狀。

女性發生機率高於男性

崔耀豪提到，動脈瘤多見於40至70歲人士，50歲以上女性的病發率較男性高。頭腦內的動脈瘤在未破裂時，一般難以發現，最常見可引起蛛網膜下腔出血，有時會伴隨腦內出血、或硬膜下腔出血等。他又提醒，動脈瘤與遺傳有關，如家屬有相關病史應注意。

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頭痛或是動脈瘤警號

台灣神經外科醫生顏君霖曾解釋，腦動脈瘤的危險之處在於，一旦不小心破掉，有3分之1的人沒機會到醫院而是直接死亡；另有3分之1的人即便及時送醫，也無法回到原來生活；只有3分之1的人有辦法恢復正常。

因此在各種頭痛類型中，要更有警覺的是與動脈瘤高度相關的「前哨型頭痛」，有60%至80%機率與動脈瘤有關。

顏醫生坦言，這類型的頭痛症狀並不容易辨別，會一下子突然爆炸性頭痛，再慢慢恢復。而一般偏頭痛大致上是「小火慢熬」，慢慢的出現頭痛、過一段時間才慢慢緩解，且偏頭痛有時會有預兆。

但動脈瘤引起的頭痛是沒有預兆的，要注意的是，假設動脈瘤伴隨出血，除了頭痛，還可能有脖子僵硬、視力模糊、眼瞼下垂、手腳無力、意識障礙等症狀。

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責任編輯：羅嘉欣