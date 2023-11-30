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交通津貼︱跨境學童每月車費達4位數呻昂貴　開心拿盡$400交通補貼:發財了

家事百科 12:22 2023/11/30

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香港車費昂貴，有跨境學童每月車費達$1600。

【交通津貼/補貼計劃】香港交通費昂貴，特別是中港兩地走的跨境學童，車費每月達4位數，所以政府早前推出的公共交通費用補貼計劃，對於他們而言是一大福音。最近就有跨境學生發文，在11月獲發的津貼中，收到近$400的補貼金額，稱發財了。

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最近有跨境學生在社交平台小紅書發文，公開自己在11月中領取新一輪交通補貼，圖中顯示補貼金額達$395.6，笑言:「看到交通津貼笑發財了。」她又在文中表示自己是跨境到香港上學，大呻車費昂貴，單是每月車費至少要花費$1600：「想到還是用了一千多車錢又開始哭泣，好窮啊！」

帖文引來很多網民留言，表示「車費真的好貴」、「提醒我等下去拿津貼！」不過有網民不解樓主曬出金額的用意：「其實沒必要發出來吧，有的拿就偷著樂吧，還想怎麼樣？」亦有網友指在深圳租樓，已經慳唔少「想想（深圳）房租省了好幾千。」亦有跨境學生留言：「我永遠無法理解我尊貴的學生八達通過關居然要四十多塊錢！」

有人就回覆樓主指，「是否沒有在上水出（閘）一分鐘呢？」因為抵達上水站後落車出閘再入閘，可少付$3。

中途出閘再入閘慳錢妙法

市民出閘再入閘搭港鐵回內地，是慳錢搭車的不二之選。以現時成人以八達通搭港鐵由金鐘直達羅湖，車費為50.8元，但若於上水先出閘，該程車費為21.5元，之後再於上水入閘到羅湖，車費為25.7元，兩程車費共47.2元，較「直達」價平3.6元。

都有網民提醒在11月申領門檻將恢復至$400，每月補貼金額上限亦會下調至400元，不過按照樓主每月$1600交通費計算，在新措施下每月仍可獲$400，可以拿盡補貼金額！

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責任編輯：王明芳

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