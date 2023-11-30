靚媽精明眼｜深圳大梅沙京基洲際度假酒店46折優惠　2大2小親子套房包自助早餐晚餐

▲ KKday推出深圳大梅沙京基洲際度假酒店7大住宿優惠低至46折，更有2大2小的親子套票包含自助早餐及晚餐。（KKday圖片）

很多香港家庭近期都愛北上深圳玩樂，來個周末短線遊。隨著深圳地鐵8號線二期開通，大家可以乘坐地鐵直達大小梅沙，附近一帶亦成為熱門旅遊點。KKday近日推出深圳最受歡迎豪華酒店之一的大梅沙京基洲際度假酒店7大住宿優惠低至46折，適用於聖誕、元旦及農曆新年等公眾假期，更有2大2小的親子套票包含自助早餐及晚餐，即睇詳情！

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深圳大梅沙京基洲際度假酒店位於深圳東部大梅沙海濱，面向南海，三面環梧桐山，邁出酒店即至綿延兩公里的金色沙灘，坐擁迷人海景；且酒店距離深圳沙頭角口岸只需約10分鐘車程，交通方便。

酒店共提供432套客房，另有6間餐廳及酒吧，還有5個室內及戶外游泳池，當中兒童游泳池設有水上滑梯和水上娛樂設施。而小童入住更可免費暢玩兒童樂園及大梅沙趣趣島，亦有多個手作坊供親子參加，如製作貝殼風鈴、夢幻星球燈；亦有兒童故事會、兒童小劇場、廚藝班、七彩水果串、趣味小貝、肉鬆海苔卷、高爾夫、小小賽車手、陸地賽車等。

▲ 深圳大梅沙京基洲際度假酒店面朝南海，邁出酒店即至綿延兩公里的金色沙灘。（KKday圖片）

酒店7大住宿優惠詳情

深圳大梅沙京基洲際度假酒店

地址：鹽田大梅沙鹽葵路9號深圳518083

預訂日期：即日起至2023年12月12日11:59pm

入住日期：即日起至2024年3月31日

1.【雙12優惠｜低至46折】

美食之旅-入住主樓豪華海景客房連自助早餐、自助晚餐

優惠價：星期日至四入住$1,757/晚起（最多2位成人入住，每晚只須$878.5/位）

星期五入住$2,123/晚，星期六及12月24-25日入住$2,712/晚，12月30-31日入住$2,952/晚

（原價$3,811/晚）

2.【雙12優惠｜低至49折】

悠閒午後-入住主樓豪華海景客房連自助早餐、外賣下午茶

優惠價：星期日至四入住$1,745/晚起（最多2位成人入住，每晚只須$872.5/位）

星期五入住$2,111/晚，星期六入住$2,700/晚，12月30-31日入住$2,952/晚

（原價$3,574/晚，已包括10%服務費）

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3.【雙12優惠｜低至65折】

連住2晚-入住主樓豪華海景客房連自助早餐

優惠價：星期日至四入住$2,844/2晚起（最多2位成人入住，每晚只須$711/位）

星期五入住$4,165/晚，星期六入住$3,799/晚，12月30日入住$5,257/晚，12月31日入住$4,050/晚

（原價$4,382/2晚）

4.【雙12優惠｜低至7折】

親子體驗-入住潛入深海親子套房連自助早餐、自助晚餐

優惠價：星期日至四入住$4,822/晚起（最多2位成人+2位小童入住，每晚只須$1,205.5/位）

星期五入住$5,188/晚，星期六入住$5,777/晚，12月30-31日入住$6,028/晚

（原價$6,876/晚）

5.【雙12優惠｜低至7折】

浪漫限定-入住洲際行政俱樂部映海閣連自助早餐、俱樂部下午茶及HappyHour

優惠價：星期日至四入住$2,526/晚起（最多2位成人入住，每晚只須$1,263/位）

星期五入住$2,892/晚，星期六入住$3,481/晚，12月30-31日入住$3,733/晚

（原價$3,591/晚）

6.【雙12優惠｜低至65折】

秋冬限定-入住洲際行政俱樂部海景房連自助早餐、俱樂部下午茶及HappyHour

優惠價：星期日至四入住$2,416/晚（最多2位成人入住，每晚只須$1,208/位）

星期五入住$2,782/晚，星期六入住$3,371/晚，12月30-31日入住$3,623/晚

（原價$3,701/晚）

7.【雙12優惠｜低至65折】

輕奢慢享-入住洲際行政俱樂部園景房連自助早餐、俱樂部下午茶及HappyHour

優惠價：星期日至四入住$3,942/2晚起（最多2位成人入住，每晚只須$985.5/位）

星期五入住$4,674/晚起，星期六入住$4,897/晚起，12月30-31日入住$5,149/晚起

（原價$5,810/2晚）

*以上已包括10%服務費

**以上價格會因匯率浮動有改變

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責任編輯：林綺玲