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失眠危機丨長期睡眠不足增死亡風險？　中國科學家揭真相 : 源於一大關鍵

保健美顏 13:32 2023/11/30

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睡眠不足會致死? 　中國科學家揭真相 : 源於一大關鍵。

睡眠不足會提高死亡風險嗎? 中國有科學家近期便於國際醫學期刊《細胞》（Cell）發文，指出通過老鼠實驗，發現長期欠缺睡眠會令人體免疫系統過度活躍，增加炎症及死亡風險。

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根據有關論文，北京清華大學生物醫學交叉研究院的張二荃團隊透過對老鼠進行實驗，以剝削牠們睡眠為基礎，讓老鼠一天當中有96％的時間處於清醒狀態，實驗去到第4天，竟發現有80％老鼠因出現嚴重炎症，引致過早死亡。

研究團隊於是發現，睡眠被剝奪後原來會增加大腦中前列​​腺素D2（PGD 2）的水平，血腦屏障的PGD 2流出量增加（由ATP 結合盒亞家族C4 轉運蛋白介導）會誘導循環中性粒細胞的積累和細胞激素風暴樣綜合徵。因此結論得出睡眠不足，會引發細胞激素和循環中性粒細胞的增加；睡眠不足的大腦透過PGD 2 /DP1軸影響週邊免疫系統。

研究人員從而歸納出，長期睡眠不足會導致身體炎症反應，可致器官損傷、發病和死亡，不睡覺致死的真正原因是免疫系統的過度啟動。上述研究已經表明，循環系統的中性粒細胞增多，會導致免疫系統過度啟動，進而誘發全身炎症，甚至死亡。

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責任編輯：羅嘉欣

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