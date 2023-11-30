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高卡陷阱｜粢飯隱藏高卡陷阱食1件等於2碗飯　營養師教輕盈食法熱量減3分1

保健美顏 12:40 2023/11/30

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

粢飯隱藏高卡陷阱，食1件等於2碗飯；營養師教輕盈食法，熱量大減3分1。

周末，相約朋友Rebecca到Karmen家，探訪她兩隻幼貓咪，牠們十分活潑逗趣，貪玩又親人！

由於Kamen家附近開了新式的荳品專門店，Rebecca嚷着要去試馳名的8.6特濃芋泥豆乳和粢飯。她強調：「我想獨自吃一份粢飯再加一杯芋泥豆乳。」

Karmen提醒她：「你不是明年初結婚要減肥嗎？」

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「由於粢飯被握緊成一團，米飯的密度很高，一個約有兩碗飯，並有炸油條和榨菜，一份（約二百至三百克）的粢飯總卡路里高達五百二十至七百八十，含兩至三茶匙油。至於芋泥，是芋頭拌入糖和油同煮，而豆乳則比一般豆漿更濃、更重豆味，根據日本農林規格，大豆固體含量百分之八以上即稱為豆乳，而數字愈大，代表濃度愈高，即蛋白質和脂肪含量都會愈高。粗略估算，一杯約有三百卡。即是你選的整份餐，可高達一千零八十卡。」我詳細解釋。

Rebecca說：「一餐半餐該沒甚麼問題吧！」

我給她提議：「一件粢飯差不多兩碗飯，對於你來說應該太多，不如我們柯打兩個粢飯三人食好了。另外桃膠、仙草、寒天、蒟蒻、涼粉這些的卡路里和糖份，比珍珠、白玉、西米等少三分二。不如你的飲品改為桃膠豆乳，這樣，總熱量該比你原本選的少三分一。」

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原文刊登於《香港經濟日報》，原題為「一件粢飯等於兩碗飯

撰文 : 黃雅婷 尚營坊註冊營養師

健康問題 營養師 蛋白質 熱量 脂肪

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