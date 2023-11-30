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新聞女王｜高鈞賢自言戲內戲外同屬暖男　Matthew回巢TVB後演技躍進

娛樂 13:43 2023/11/30

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

Matthew加油啊！

由佘詩曼、馬國明、李施嬅、何依婷等主演的TVB台慶劇《新聞女王》受劇迷追捧，除了主播間的鬥爭外，劇中的感情線也不容忽視，張家妍（李施嬅飾）的男友邵俊樂（高鈞賢Matthew飾）於昨晚（11月29日）的一集中大晒暖男的一面，令人「心心眼」！

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新聞女王丨高鈞賢戲內戲外同屬暖男

邵俊樂對女友家妍（李施嬅飾）的任何決定或缺點均百分百包容及支持，昨晚俊樂眼見家妍沉醉於解決公事危機，前往食飯期間全程不斷打電話兼心不在焉，俊樂不但未有生氣，笑容溫柔望著女友「打仗」之餘，更佻皮地提議女友可到圖書館吃「豉油足球」再加「冰鎮82年鏹水」。

豈料家妍聞言大讚「OK Wor」，高鈞賢當下「打了個凸」的呆萌反應令場口喜感倍升。為支持家妍，俊樂主動提議取消飯局，並向女友拋出暖心叮囑：「我返屋企等你啦，唔好咁夜喎！」

Matthew受訪時笑指自己真實性格與俊樂某程度很相似：「我其實對女朋友都會好周到，但有時有啲底線都唔可以過。現實中我都係鐘意事業型女性，但有個矛盾位，都希望另一半係可以兼顧到屋企。」

邵俊樂（高鈞賢飾）對女友家妍（李施嬅飾）十分支持！（劇集截圖）

新聞女王​​​​​​​丨與李施嬅多年前曾合作

Matthew透露當年當選香港先生後首個工作即與施嬅結緣，之後合作過《肥田囍事》，雖然對手戲不多，但因二人有不少共同朋友而變得熟絡。

他指，與施嬅均為角色注入不少親身經歷及個人元素：「好似之前喺屋企玩快問快答，同埋一啲開玩笑位、甜蜜位同嬲豬位咁。」

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新聞女王​​​​​​​丨與家妍未能開花結果？

Matthew指近日接獲大量劇迷追問與家妍能否修成正果，並因而學會內地潮語「BE」是指「Bad Ending」。

他稱：「好多人問我哋會唔會BE，我只可以講我同家妍都好注重事業，其他就要大家睇落去。」

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新聞女王​​​​​​​丨Matthew回巢後演出亮眼

現年39歲的Matthew，於2005年在首屆香港先生選舉中奪取冠軍，繼而簽約為TVB經理人合約藝人。他在入行後在《肥田囍事》、《舞動全城》、《甜言蜜語》等也屬男配角，並在2009年的《幕後大老爺》初登第二男主角之位。

直至2014年9月，Matthew選擇不再與TVB續約，轉往內地發展，又進軍飲食界，於長沙灣開設居酒屋。

在2020年9月，Matthew回巢，演出過《白色強人II》、《法證先鋒V》、《一舞傾城》、《新聞女王》、《飛虎之壯志英雄》、《廉政狙擊》、《新聞女王》，尚待播出的有《逆天奇案2》。

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於《白色強人II》內，Matthew飾演Vincent（陳豪飾）昔日戰友兼好友關卓軒Ryan，劇情交代他在5年前因遭子彈射傷頭部，嚴重影響記憶及語言能力。高鈞賢演繹肢體不受控兼抽搐的戲份，獲網民讚演出夠自然。

他接受TOPick訪問表示，拍攝前跟舞台劇肢體導演進修。另外，北漂多年的經驗有助演技，他說：「始終人生閱歷多了。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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