北上消費丨港家庭住深圳酒店帶漏1物 check in被拒入住網民轟酒店多餘

▲ 港人一家與朋友北上深圳住酒店，突被酒店要求出示一物，甚至被拒絕入住，令事主最終只能退款轉酒店。(網上圖片)

北上消費已成新趨勢，不少港人甚至扶老攜幼北上住宿一宵，來個短週末假期。最近就有港人一家北上深圳住酒店，突被酒店要求出示一物，甚至被拒絕入住，令事主最終只能退款轉酒店。網民反應兩極，一方認為酒店做法多餘，另一方是為了保障孩童安全，同時提醒北上親子遊的家庭須多加留意。

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早前有港媽在社交平台Facebook的「 深圳大陸吃喝玩樂交流」社群發文，表示早前一家與朋友4大4小北上深圳旅遊，本想租住近關口的酒店，即使離境時拎走寄架行李也會較方便。怎料登記入住期間發生意外，職員指她的朋友孩子與父親不同姓，即使事主解釋此乃朋友再婚，「後父」當然不會同姓時，職員竟要求港媽出示「戶口本」確認親子身份，港媽大感困窘。

她續稱，孩子已是中學生，年齡已達15、16歲，他們可自行與職員表達誰是自己父母，加上香港法律規定，11歲後小朋友可用有相身份證過關，那來出世紙查看父母姓名。她續指，他們一行人已順應要求比全部人的回鄉證登記，惟那名職員無論如何都要我們提供親子證明。

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她向職員怒言，「咁我去親子鑑定先拎房」，職員卻冷冷的說「公司規定」，令港媽大感不快。她補充稱，職員表示因為「上週被公安兩次查過，證明唔到父或母就不會幫忙登記。」她直言，明白到深圳遊玩「過夜留宿」須用證件登記，但未曾試過需要戶口本證明親子關系才能登記入住。事後港媽上網搵到一間差不多房價的酒店，並第一時間詢問是否需要戶口本證明，那間酒店表示只須口頭講他們寫下就可以。

事件引起網民熱議，不少人稱早前入住此酒店，惟未被要求出示證明證親子關係，「上兩星期我都系尼間，一大兩小區又沒叫我拿小朋友證件」、「其實酒店咁做是多餘的，如果懷疑客方有拐帶兒童或是不法行為，便直接交比公安去搞啦!」，亦有網民笑言，早前有朋友訂酒店房，被要求出示結婚證書，有網民提議「點解唔嫁個同前夫一樣姓氏？咁咪避免尷尬囉」，也有網民稱，「上次朋友帶個孫去拎房，都話要父母先得，攪左一輪另一位同事唯有話監戶人可以」。

亦有人網民稱，這與內地公安為防孩童拐帶的規定有關，「尼個措施真系幫到一班之前被拐買的小朋友，之前好多尋子網就系靠公安查到尼點可疑人員」。

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責任編輯︰王明芳