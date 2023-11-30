【兩電電費】環境局：未是最佳時候興建風力發電場　兩電指全數用盡電費穩定基金不恰當

▲ 中電及港燈明年減電費。（資料圖片）

中電及港燈明年減電費，兩電提交立法會的文件披露，新一份5年發展計劃未有涵蓋離岸風電場，但中電延長15個機組的壽命及興建電池儲能系統，因此發電系統投資仍高達132億元。而有能源學者分析，港燈僅動用約1.86億元電費穩定基金，及未有再墊支燃料帳負結餘，或意味港燈其實有更大減價空間。

環境局回應表示，政府在電力的政策目標是確保市民能享有可靠、安全、環保及價格合理的電力供應，在審核兩電2024-28年發展計劃時，政府只會接納絕對有必要的資本項目建議。當局計劃未來與內地合作輸入更多清潔能源，所以政府會控制兩電進一步投資本地發電。經過嚴謹磋商後，兩電的總資本投資額在未來五年均會較上一個五年發展計劃為低。

發言人指，獲批准的2024-28發展計劃並不包括離岸風力發電場項目。政府經過詳細考慮後認為興建離岸風力發電場項目整體造價和發電成本會比傳統發電方式高，仍有下調空間，現時仍未是最佳時候選擇興建風力發電場，以免對市民所付的電費造成壓力。

在2050年前達至碳中和的總體目標下，環境局會優化發電燃料組合，逐步增加使用零碳能源電力。政府在2021年公布的《香港氣候行動藍圖2050》定下「淨零發電」減碳策略。就此，當局會研究加強區域合作，在周邊地區探索更多零碳能源供應，讓香港能增加使用清潔能源，逐步減少依賴化石燃料發電。

兩電提交立法會的文件披露，中電動用約10億元電費穩定基金及擴大墊支燃料帳負結餘1倍至負16億元，以遏抑電費，最終淨電價按年減7.6%。港燈僅動用約1.86億元電費穩定基金，及未有再墊支燃料帳負結餘，明年淨電費按年減16%。

根據《管制計劃協議》，電力公司以實報實銷的方式向用戶收回燃料成本，並透過燃料價格調整條款帳把實際燃料成本與基本燃料成本之間的差額，以收費或回扣的方式，向用戶收回或回饋用戶。

兩電表示，由於售電量存在不明朗因素，要全數用盡電費穩定基金，並不恰當。本港面對外圍整體氣氛持續疲弱，某程度限制了本地消費的反彈力度。維持適當的電費穩定基金結餘將有助減低未來電費上調的壓力，令客戶受惠。

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記者：黃穎津