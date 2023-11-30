直資中學丨觀塘福建中學12月2日辦升中簡介會　詳述升中面試收生準則【附詳情】

▲ 觀塘直資中學福建中學12月2日辦升中簡介會。

【直資中學升中面試/福建中學/面試題目簡介】福建中學（簡稱福中）位於九龍灣樂華南邨附近，是觀塘區的Band1直資男女中學。福建中學中一至中三均為「英文班」，全面進行英語授課，以加強學生的英語能力，每年都吸引大批學生報讀。福建中學將於12月2日舉行2023-2024年度「學校開放日 暨 中一入學簡介會 (2024年9月入學)」，是次活動無需預先登記。

福建中學將於12月2日（周六）舉行2023-2024年度「學校開放日 暨 中一入學簡介會 (2024年9月入學)」，開放日的時間由上午10點至下午5點，其中下午2點至3點30分為中一入學簡介會，家長毋須提前登記，可以直接到校參觀及聽簡介會。

福建中學2023年DSE創歷年最佳

福建中學在2023年的DSE成績表現優異，所有科目整體的合格率(2級或以上)達97.3%，優良率(4級或以上)達59.9%，遠高於全港水平，而符合入讀高等院校基本要求(核心科目中、英、數、通及1科選修科符合3322+2或以上者)亦達69.4%，遠高於全港36.5 %。今年更誕生了一名探花，也有多名學生考獲2至4科5**。

福建中學學費

觀塘福建中學注重培育學生具備創新求真的探究精神，初中設有一系列的STEM課程，支持學生進行科學探究，培養其創意思維能力及解決困難的能力。福建中學是直資中學，需要繳交學費，一年分10期繳交，中一學生每期學費為2,150元。

想知福建中學往年真實面試題目，立即點擊中一面試丨直資中學中一面試題實錄 福建中學中一面試題拆解

更多港島九龍新界Band1中學面試題，立即查看【中一面試特輯】

責任編輯：鄺嫻