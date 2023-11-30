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2023聖誕節｜Blue Bottle Coffee灣仔店聖誕市集　必試7款季節限定甜品咖啡

休閒消費 13:06 2023/11/30

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

咖啡迷有福了！今年聖誕，3層高的Blue Bottle Coffee灣仔星街店以「Pairs Well with」為主題,為大家帶來「Pairs Well with Holiday Market」，屆時不但有多間本地手工品牌進駐，更有限定咖啡同甜品食，Blue Bottle Coffee仲推出多款節日限定實用商品，快啲約埋朋友一齊去玩！

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「Pairs Well with Holiday Market」限定創意市集將在12月16至17日舉行，匯聚多間本地手工品牌，其中包括本地農產品、植物店、陶藝工作室、環保寵物服飾、純素蛋糕等等，啱晒注重生活品味的你。

WAFFLE PLATE （HOLIDAY JAM CREAM）

除了行市集，當然少不了要試Blue Bottle Coffee季節限定咖啡Holiday Spiced NOLA及7款假日限定餐點！當中4款甜點更由日本新世代知名甜點師後藤裕一與仲村和浩研發並由本地人氣蛋糕品牌日光工作室 Solight Studio製作。必試的兩款季節限定系列包括：乳酪慕絲雜莓果撻、法式栗子蛋糕香莓芭菲，另外也有榛果朱古力蛋糕及檸檬豆蔻蛋糕，甜品控絕對不能錯過。

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Blue Bottle Coffee的商品一向搶手，早前驚喜聯乘Human made已掀搶購熱。今次適逢聖誕，Blue Bottle Coffee推出更多限定商品，貫徹其招牌簡約風格，有旅行隨身物霧面磨砂質感吸管保冷杯、雙層真空保溫隨行杯 、Blue Bottle Akihiro Woodworks X ONE KILN 陶瓷咖啡杯，以及與Moheim 聯名手工原創的馬克杯套裝，又靚又實用。仲唔快啲Mark實日子，準備入手啦！

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Blue Bottle Coffee “Pairs Well with Holiday Market” 
日期：12月16至17日
地點：灣仔聖佛蘭士街15號Blue Bottle Coffee 2樓

記者：Panda

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