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2023聖誕節｜誠品生活化身聖誕禮物DIY樂園　百匠手作魂辦27場工作坊【內附連結】

休閒消費 12:57 2023/11/30

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

聖誕節又即將到來，12月誠品香港化身「聖誕禮物的DIY樂園」，由誠品生活「百匠手作魂」出發，召集手作愛好者，徜徉在濃厚的聖誕氛圍中，DIY聖誕樹造型的小夜燈，同場更有深雪松果、玻璃瓶、襟針等可以創造出不一樣的聖誕樹，以及雪人水晶球、水鑽雪花、手搖音樂盒、沾浸聖誕花圈等手作主題，點綴今個聖誕，盡顯滿分心意！

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尖沙咀店工作坊

深雪松果聖誕樹：在紅紅綠綠的聖誕擺設中，來一點冬日浪漫。以雪白的聖誕樹為基礎，加上獨特的絨毛松果及日本進口保鮮花材，打造出個人專屬的冬日戀歌。

雪人水晶球：雪人水晶球帶點童趣同時又夢幻可愛，以可塑性高的黏土製作，技巧容易掌握，能勾起成年人的童真之餘，小孩子也會喜愛。

聖誕永生花水晶波波掛飾：多款花材、閃粉、聖誕裝飾材料可供選擇，更可訂製名字或字句，把這個獨一無二又充滿氣氛的掛飾帶回家點綴你的聖誕樹吧。

聖誕限定雪人水晶球。（誠品提供）

大聖誕樹浮游花小夜燈：浮游花美觀又不用打理，既是裝飾品也可作房間小夜燈。透過簡單的步驟就可把生活的美好與回憶保存在小夜燈中，為你點亮整個聖誕夜！

迷你沾浸藝術聖誕花圈：以獨特的沾浸藝術技巧，運用銅綫塑形再沾上不同色彩的樹脂，配以水晶等節日配件，製作出精緻而迷你的聖誕花圈擺設，為他送上聖誕的祝福。

太古店工作坊

聖誕保鮮花環：參加者會學習使用花藝工具，結合藤圈、花泥及日本保鮮雪松製成花圈，再按個人喜好進行裝飾。色彩有層次同時散發淡淡松木清香，是聖誕擺設的最佳選擇。

銅線花手鐲(繡球花款)。（誠品提供）

迷你聖誕樹玻璃瓶：會學習使用花藝工具，結合水晶球、花泥及日本保鮮雪松製成聖誕玻璃瓶，再按個人喜好進行裝飾。色彩有層次同時散發淡淡松木清香，是聖誕擺設的最佳選擇。

Rhinestone Craft 聖誕雪花水鑽：工作坊將會教導如何製作水鑽雪花吊飾，適合大小朋友參加。小朋友可以透過製作掛飾，訓練專注力，大朋友則可以製作一個特別的水鑽雪花佈置聖誕樹！

迷你動物8音拇指琴：參加者將會親手製作屬於自己的拇指琴，在樂器上畫出可愛毛孩，在導師指導下一手包辦設計、上色、組裝及調音等工序，小朋友也能輕鬆製作。

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工作坊合共18個聖誕主題、27場活動，既讓參加者體驗手作樂趣，更可將作品作為交換禮物贈予他人，送給自己或重要的人，都是最特別最有心意的聖誕禮物，誠品會員更可憑積分兌換參加名額！

記者：李越樺

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