Package劉丨大劉長子出遊坐經濟客位　劉鳴煒愛食麥記坐巴士：應慳則慳

富商劉鑾雄的兒子「Package劉」劉鳴煒身家保守估計至少300億，不過劉鳴煒私下生活貼地，T恤加短打是這位富家公子喜愛的打扮！

近半年正享受旅遊樂的劉鳴煒，昨日（11月29日）於IG限時動態分享一短片，透露坐經濟客位外遊，再度曝光其貼地慳家的生活。

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坐經濟客位出遊

身處瑞典的劉鳴煒分享一段在機艙拍攝的短片，鏡頭「橫掃」3個座位，估計與一對子女外遊。當中劉鳴煒以英文寫道：「3 Premium Economy seats for the price of 1.#livinglikeamilionaire#emptyplanes」，原來他以1張特選經濟客位的價錢購買了3張機票，他更笑稱自己生活似百萬富翁。

另外，在4日前，劉鳴煒分享一張北極光美照，由於7月中，他帶同一對15歲龍鳳胎到瑞典行山，未知今次是否再度享受親子樂！

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劉鳴煒從小慳家

雖然身家豐厚，不過劉鳴煒曾接受港台電視訪問，公開其理財原則是「應使得使，應慳則慳」。

他透露，10歲生日時，父母送他10萬元，他不但沒有花掉這筆錢，更「數銀紙」數足6個月後，之後將10萬錢存入銀行。

▲ 劉鳴煒生活算貼地！（取自Facebook）

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食麥記醫肚

劉鳴煒生活低調，雖然父親大劉送他不少豪宅，不過他卻選擇租屋住。另外打扮簡樸的他，曾被拍得身穿格仔恤衫加短褲揹住背囊做「湊仔公」，劉鳴煒亦沒有特意請保鑣跟身。

另外父親大劉坐名車出入，反而劉鳴煒經常以港鐵和巴士代步，至於吃方面也很簡單，劉鳴煒偶爾以幾十元一餐的「麥記」當午餐。

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子女於公立醫院出世

此外，在2008年，他安排第一任妻子Wendy於瑪麗醫院分娩，誕下一對龍鳳胎，當年成為一時佳話。

去年3月份，劉鳴煒於IG公佈再婚，整個婚禮儀式簡單，從其分享照片所見，簽字地點裝潢簡約，只在窗上貼上「囍」字，外間更估計證婚律師費只是3000元。

及至今年3月，劉鳴煒帶太太遠赴智利百內國家公園行山，慶祝結婚一週年，足見二人並非重視物質。

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