Package劉丨大劉長子出遊坐經濟客位　劉鳴煒愛食麥記坐巴士：應慳則慳

富商劉鑾雄的兒子「Package劉」劉鳴煒身家保守估計至少300億,不過劉鳴煒私下生活貼地,T恤加短打是這位富家公子喜愛的打扮!

近半年正享受旅遊樂的劉鳴煒,昨日(11月29日)於IG限時動態分享一短片,透露坐經濟客位外遊,再度曝光其貼地慳家的生活。

坐經濟客位出遊

身處瑞典的劉鳴煒分享一段在機艙拍攝的短片,鏡頭「橫掃」3個座位,估計與一對子女外遊。當中劉鳴煒以英文寫道:「3 Premium Economy seats for the price of 1.#livinglikeamilionaire#emptyplanes」,原來他以1張特選經濟客位的價錢購買了3張機票,他更笑稱自己生活似百萬富翁。

另外,在4日前,劉鳴煒分享一張北極光美照,由於7月中,他帶同一對15歲龍鳳胎到瑞典行山,未知今次是否再度享受親子樂!

劉鳴煒從小慳家

雖然身家豐厚,不過劉鳴煒曾接受港台電視訪問,公開其理財原則是「應使得使,應慳則慳」。

他透露,10歲生日時,父母送他10萬元,他不但沒有花掉這筆錢,更「數銀紙」數足6個月後,之後將10萬錢存入銀行。

▲ 劉鳴煒生活算貼地!(取自Facebook)

食麥記醫肚

劉鳴煒生活低調,雖然父親大劉送他不少豪宅,不過他卻選擇租屋住。另外打扮簡樸的他,曾被拍得身穿格仔恤衫加短褲揹住背囊做「湊仔公」,劉鳴煒亦沒有特意請保鑣跟身。

另外父親大劉坐名車出入,反而劉鳴煒經常以港鐵和巴士代步,至於吃方面也很簡單,劉鳴煒偶爾以幾十元一餐的「麥記」當午餐。

子女於公立醫院出世

此外,在2008年,他安排第一任妻子Wendy於瑪麗醫院分娩,誕下一對龍鳳胎,當年成為一時佳話。

去年3月份,劉鳴煒於IG公佈再婚,整個婚禮儀式簡單,從其分享照片所見,簽字地點裝潢簡約,只在窗上貼上「囍」字,外間更估計證婚律師費只是3000元。

及至今年3月,劉鳴煒帶太太遠赴智利百內國家公園行山,慶祝結婚一週年,足見二人並非重視物質。

