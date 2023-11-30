  • 23°C
香港時間 : 20231130日 (週四) 19:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

婆媳關係丨愛管孫仔大小事 新抱1絕招嚇退奶奶以後不再插手

家事百科 19:01 2023/11/30

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

有個多管閒事的奶奶點算？台灣新抱有絕技分享俾大家來應付極品奶奶呀！

【婆媳關係/婆媳不和/婆媳糾紛/必殺技】婆媳關係是千古難題！兩代女人容易起鬥爭，隨時釀成離婚收場！台灣有新抱上網發文，表示奶奶愛管兒子的大小事，就算新抱硬問她，「我的兒子我不能作主？」，奶奶也一口答「對」，因此新抱向奶奶使出1絕招，令奶奶知難而退，網民大讚，「這招太絕，馬上縮回去！」

最新影片推介：

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘｜大埔振興全新生酮牛丸　10分鐘懶人減肥宵夜食譜

該名台灣新抱昨日(29日)，在「爆怨公社」的討論區以「婆婆很愛管孫子的大小事 」為題發文，指奶奶很愛管孫仔的事，不論大小事，奶奶都要管，令作為媽媽的新抱無奈。前幾天，奶奶又上演一樣的戲碼，於是新抱就問：

我的兒子我不能作主？

奶奶想也不想便答：「對！」，奶奶霸道的答案令新抱忍無可忍，怒火中燒地向奶奶說：「好，這你說的！」，說罷立即走入房間拿出一疊東西交給奶奶，並跟她說：

這是妳孫子的保費、安親班費、才藝費，還有他球鞋破了，妳找時間帶他添購，隔天我老公跟我說，他媽只是關心孫子，以後她不會再插手，還強調我還是孩子的媽！

講錢失感情，新抱這招妙絕，有看過該貼文的網民，也大讚這招非常有用，「這招太絕，馬上縮回去！」、「叫她不要管硬要管，要她出錢馬上說我不管了」、「這招太好了可惜我妹不敢這樣」、「只是嘴賤說到錢立刻秒龜」、「我直接跟她說，你這麽愛孫子，那我直接送給你養，麻煩你幫忙養到大學及照料他生活，反正我已經當沒生過這個小孩，我會帶著你兒子永遠不會回來這個家看你。」

另有網民則持相反意見，「我怎麼完全相反，奶奶都說管管你兒子們吧！我希望兒子們大小事都有人幫忙處理，自己則可以專心做感興趣的事情。」

 

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

婆媳關係｜丈夫與前妻有兩子憂爭家產 繼母懷孕後被奶奶威脅墮胎趕出家門
10:42 2023/11/04
婆媳關係｜丈夫與前妻有兩子憂爭家產 繼母懷孕後被奶奶威脅墮胎趕出家門
婆媳關係丨奶奶處理全家報稅 新抱10年後揭對方偽造文件：兒子免稅額報大伯
11:58 2023/11/10
婆媳關係丨奶奶處理全家報稅 新抱10年後揭對方偽造文件：兒子免稅額報大伯
婆媳關係丨夫妻置業被要求加「啃老」叔仔名　奶奶提1無理要求：長嫂如母
16:15 2023/11/16
婆媳關係丨夫妻置業被要求加「啃老」叔仔名　奶奶提1無理要求：長嫂如母

你可能感興趣

婆媳關係｜丈夫與前妻有兩子憂爭家產 繼母懷孕後被奶奶威脅墮胎趕出家門
10:42 2023/11/04
婆媳關係｜丈夫與前妻有兩子憂爭家產 繼母懷孕後被奶奶威脅墮胎趕出家門
婆媳關係丨奶奶處理全家報稅 新抱10年後揭對方偽造文件：兒子免稅額報大伯
11:58 2023/11/10
婆媳關係丨奶奶處理全家報稅 新抱10年後揭對方偽造文件：兒子免稅額報大伯
婆媳關係丨夫妻置業被要求加「啃老」叔仔名　奶奶提1無理要求：長嫂如母
16:15 2023/11/16
婆媳關係丨夫妻置業被要求加「啃老」叔仔名　奶奶提1無理要求：長嫂如母
網絡熱話 婆媳關係 結婚

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月30日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月30日 時間16:05）
【結業】中環天台酒吧SEVVA宣布結業　16年營運劃上句號
【結業】中環天台酒吧SEVVA宣布結業　16年營運劃上句號
新聞女王劇透丨第9集劇情預告　慧心回歸出任副總監職位比景仁更高
新聞女王劇透丨第9集劇情預告　慧心回歸出任副總監職位比景仁更高