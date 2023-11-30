婆媳關係丨愛管孫仔大小事 新抱1絕招嚇退奶奶以後不再插手

▲ 有個多管閒事的奶奶點算？台灣新抱有絕技分享俾大家來應付極品奶奶呀！

【婆媳關係/婆媳不和/婆媳糾紛/必殺技】婆媳關係是千古難題！兩代女人容易起鬥爭，隨時釀成離婚收場！台灣有新抱上網發文，表示奶奶愛管兒子的大小事，就算新抱硬問她，「我的兒子我不能作主？」，奶奶也一口答「對」，因此新抱向奶奶使出1絕招，令奶奶知難而退，網民大讚，「這招太絕，馬上縮回去！」

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該名台灣新抱昨日(29日)，在「爆怨公社」的討論區以「婆婆很愛管孫子的大小事 」為題發文，指奶奶很愛管孫仔的事，不論大小事，奶奶都要管，令作為媽媽的新抱無奈。前幾天，奶奶又上演一樣的戲碼，於是新抱就問：

我的兒子我不能作主？

奶奶想也不想便答：「對！」，奶奶霸道的答案令新抱忍無可忍，怒火中燒地向奶奶說：「好，這你說的！」，說罷立即走入房間拿出一疊東西交給奶奶，並跟她說：

這是妳孫子的保費、安親班費、才藝費，還有他球鞋破了，妳找時間帶他添購，隔天我老公跟我說，他媽只是關心孫子，以後她不會再插手，還強調我還是孩子的媽！

講錢失感情，新抱這招妙絕，有看過該貼文的網民，也大讚這招非常有用，「這招太絕，馬上縮回去！」、「叫她不要管硬要管，要她出錢馬上說我不管了」、「這招太好了可惜我妹不敢這樣」、「只是嘴賤說到錢立刻秒龜」、「我直接跟她說，你這麽愛孫子，那我直接送給你養，麻煩你幫忙養到大學及照料他生活，反正我已經當沒生過這個小孩，我會帶著你兒子永遠不會回來這個家看你。」

另有網民則持相反意見，「我怎麼完全相反，奶奶都說管管你兒子們吧！我希望兒子們大小事都有人幫忙處理，自己則可以專心做感興趣的事情。」

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責任編輯：王明芳