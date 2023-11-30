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直資中學丨滙基書院（東九龍）12月9日辦升中簡介會　詳述升中面試收生準則【附詳情】

升學教育 12:47 2023/11/30

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

滙基書院（東九龍) 是觀塘區的直資英文中學。

【直資中學/升中面試/滙基書院（東九龍）/面試題目簡介】位於九龍觀塘的滙基書院（東九龍），是設有宿舍的直資英文中學，每年都吸引大批家長報讀。滙基書院（東九龍）將於今年12月9日（周六）舉行21週年開放日及升中簡介會。

滙基書院（東九龍）簡介會將會在12月9日上午10時至中午12時及下午2時至4時舉行。當天為學校21週年開放日，學校將於早上9時15分至下午4時45分安排由同學帶領的校園導賞，予當日出席者參加。學校當日也會舉行4場升中簡介會，家長須預先上網登記報名出席。

滙基書院（東九龍）宿舍文化培養社交自理能力

滙基書院（東九龍) 其中一個甚受歡迎的特色，是學校獨特的宿舍文化。學校規定，所有中一新生需入住宿舍3個月，從中學習生活紀律、群體協作精神、社交和自理能力等等。

滙基書院（東九龍）DSE成績優秀

滙基書院（東九龍)創校20年，歷年DSE 、國際普通中學教育文憑（IGCSE） 及IAL的成績均相當不俗。2023年該校有88%學生獲得JUPAS （大學聯招）取錄，當中有96%入讀學位課程，而其中又有46%的學位課程是來自港大、中大及科大，即大概有4成學生入讀「三大」，學術成績繼續穩步上揚。IGCSE方面，該校的考生有接近9成取得了Grade 7 或以上成績（相等於舊制中A 及A*的成績）。

 滙基書院(東九龍) 學費

 滙基書院(東九龍)是直資中學，需要繳交學費，中一至中四的學費全年29,800元，中五至中六的全年學費是29,800元至37,200元，宿舍費用為46,800元。

更多港島九龍新界Band1中學面試題，立即查看【中一面試特輯】 

責任編輯：鄺嫻

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