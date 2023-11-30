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白日之下丨余香凝與團隊謝票賀票房衝破1700萬　姜大衛驚喜送角色鴨嘴帽

娛樂 14:38 2023/11/30

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

《白日之下》謝票團隊。

電影《白日之下》上畫近一個月，票房持續上升，上映期間更多日成為單日票房冠軍。截止11月29日，《白日之下》上映28日累積票房經已衝破1700萬元。

《白日之下》團隊非常感激觀眾支持，故在昨晚（11月29日）踏入上映第五周前一晚，導演簡君晋率眾演員，包括姜大衛（John）、余香凝（Jennifer）、林保怡、梁仲恆、梁雍婷（Rachel）、陳湛文、朱栢謙、許月湘，以及主題曲主唱者黃妍（Cath）、編劇李卓風、唐翠萍，組成開畫以來《白日之下》最強大謝票團，一行12人浩浩蕩蕩走入戲院答謝觀眾，並祝願電影踏入第五周票房繼續有好成績。

白日之下丨票房衝1300萬古仔驚喜現身謝票　古天樂請義工隊睇戲作答謝

《白日之下》謝票團隊。

難得見到12位台前幕後人員同場出現，觀眾反應非常熱烈，John哥更主動搞氣氛，即場載上戲內角色通伯的標誌鴨嘴帽，全場觀眾拍掌起哄。

John哥笑言：「其實通伯唔傻㗎，好似我咁醒嘅，好多謝大家支持《白日之下》，希望大家真係多啲入戲院睇電影，香港電影真係好多好好睇嘅。」

《白日之下》陳湛文、姜大衛、林保怡。（左起）

至於首次加入《白日之下》團隊謝票的保怡，亦都跟在場觀眾打成一片：「剛才阿John哥見到我嘅時候，話想打我，哈哈哈，呢個院長真係抵打，係啊，真係一個魔鬼嘅角色嚟架。」謝票團隊亦即場送贈紀念版鴨嘴帽，影迷們都非常驚喜。

電影上映近一個月以來，口碑載道，導演簡君晋再次言謝觀眾的愛戴，並感恩的說：「白日之下準備踏入第五週，票房好即係代表好多人入場支持，呢個都係我哋最想見到，同埋引起坊間討論以及反思，希望電影可以去得更遠。」

幾位演員亦都呼籲觀眾繼續入場，期望票房有更佳成績。

《白日之下》林保怡

林保怡表示：「希望觀眾除咗支持之外，就係話畀朋友聽啦，其實一部好嘅電影係好難得到。」而John哥說：「我就相信一套好嘅電影，一定有觀眾睇，今日嘅影評、票房啊，我哋都已經好享受好滿足，多謝大家。」

至於女主角Jennifer稱：「去到第5個星期，依然係見到都有好多觀眾入場，所以真係要多謝佢哋每一位，同埋嚟緊都會喺北美上映，我都希望電影可以去到更加多不同嘅地方上映，畀更多不同嘅人睇到。」

最後，Rachel表示：「我們好期待，可以能夠喺第五周啦、第六周，不久嘅將來繼續可以見到更加多嘅觀眾選擇睇《白日之下》。」

最新影片推介：蔣祖曼專訪

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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