新聞女王丨何依婷得罪佘詩曼沒好結果　陳若思連環大爆職場金句引共鳴

▲ 曉薇（何依婷飾）妹妹Yuki（陳若思飾）於TVB台慶劇《新聞女王》大爆職場金句。

TVB台慶劇《新聞女王》備受觀眾熱捧，劇集不時爆出金句道出職場實況。

昨晚（29日）播至第8集，劇情講述曉薇（何依婷飾）得罪了Man姐（佘詩曼飾），於是Man姐相約曉薇及其妹妹Yuki（陳若思飾）一同用餐，Man姐更借Yuki的口大罵曉薇。

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曉薇得罪Man姐

《新聞女王》播至第8集，Man姐得悉最愛錫的徒弟曉薇出賣自己，決定對她作出小懲大誡，特意相約其妹妹Yuki一同來個三人飯局。

Yuki於飯局中連環爆出職場金句，她質問家姐是太廢還是太叻，「一係就廢得濟做少咗嘢。一係就叻得濟做多咗嘢。」

她認為若然家姐是太廢，Man姐亦無須叫自己出來，並告知家姐有兩種老闆不喜歡的「叻」下屬，包括：「一種叻得嚟唔聽話，頂心頂肺。另一種叻到功高蓋主，一樣棹忌。」

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Yuki提醒曉薇

Yuki又勸家姐別跟Man姐鬥，「官字就兩個口，老闆就三個口。即係話你唔好同老闆鬥啊！輸梗！」

最後，Yuki向家姐送上忠告：「聽話、跪低、認錯，咁先唔使死啊！」

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