解渴飲品｜飯後感肚餓可能是身體缺水　營養師推薦2款飲品解渴減零食慾望

▲ 營養師推薦2款飲品，有解渴之效，減低吃零食的慾望。

晚間的夜行活動，除了跟貓主子玩耍外，就是看一小時多的劇集，好讓腦袋抽離一下現實。不過，煲劇時，便是吃零食的高危時段，有時，其實我們會分不清到底是「口痕」，還是晚餐吃不夠。

Bonnie問：「我感到有點兒肚餓，你家有甚麼零食？」

我說：「昨天戰友送我一盒英國茶，你有興趣嗎？」她說：「我是餓，不是渴！」

最新影片：

我望望時鐘，說道：「你七時才吃過晚飯，現在只是八時多，應該不是餓着的。我們的身體，當肚餓或缺水時，發放的信息很容易會混亂起來，你有機會同時感到頭痛、不能集中或疲倦，所以，若果你覺得肚餓時，有機會只是口渴缺水了。若不想超吃，可先飲一杯水或飲品，看看情況會不會仍然想找食物。」

「好吧！就讓我試試看。」她說。

「如果正減磅的戰友遇上這情況，又覺得飲清水太乏味的話，除綠茶外，羅漢果水都是不錯的解渴飲品，最重要的是，羅漢果的糖份不會被身體吸收，所以基本上不含熱量，又有點嘗甜的感覺，是不錯的飲品；至於喜歡咖啡的戰友，我會建議喝一杯無咖啡因咖啡，可有效減低吃零食的慾望。」我建議。

「無咖啡因咖啡，我也想試一杯，麻煩晒你！」她隨口說道。

我白了她一眼，不滿地問：「你當我這兒是貓cafe嗎？」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

原文刊登於《香港經濟日報》，原題為「你口渴了」