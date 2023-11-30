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解渴飲品｜飯後感肚餓可能是身體缺水　營養師推薦2款飲品解渴減零食慾望

保健美顏 12:59 2023/11/30

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

營養師推薦2款飲品，有解渴之效，減低吃零食的慾望。

晚間的夜行活動，除了跟貓主子玩耍外，就是看一小時多的劇集，好讓腦袋抽離一下現實。不過，煲劇時，便是吃零食的高危時段，有時，其實我們會分不清到底是「口痕」，還是晚餐吃不夠。

Bonnie問：「我感到有點兒肚餓，你家有甚麼零食？」

我說：「昨天戰友送我一盒英國茶，你有興趣嗎？」她說：「我是餓，不是渴！」

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我望望時鐘，說道：「你七時才吃過晚飯，現在只是八時多，應該不是餓着的。我們的身體，當肚餓或缺水時，發放的信息很容易會混亂起來，你有機會同時感到頭痛、不能集中或疲倦，所以，若果你覺得肚餓時，有機會只是口渴缺水了。若不想超吃，可先飲一杯水或飲品，看看情況會不會仍然想找食物。」

「好吧！就讓我試試看。」她說。

「如果正減磅的戰友遇上這情況，又覺得飲清水太乏味的話，除綠茶外，羅漢果水都是不錯的解渴飲品，最重要的是，羅漢果的糖份不會被身體吸收，所以基本上不含熱量，又有點嘗甜的感覺，是不錯的飲品；至於喜歡咖啡的戰友，我會建議喝一杯無咖啡因咖啡，可有效減低吃零食的慾望。」我建議。

「無咖啡因咖啡，我也想試一杯，麻煩晒你！」她隨口說道。

我白了她一眼，不滿地問：「你當我這兒是貓cafe嗎？」

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原文刊登於《香港經濟日報》，原題為「你口渴了

撰文 : 黃凱詩 尚營坊高級營養師

營養師 健康問題

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