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網絡熱話︱中環 ifc$75兩餸飯現人龍 吸引金融才俊外籍人士幫襯

家事百科 11:59 2023/12/01

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

(照片來源：項明生 Facebook 專頁)

兩餸飯以自選菜式和超抵價深受不少家庭和港媽歡迎，深入民心，連美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）亦在社交媒體上載到中環本地兩餸飯店光顧的照片，成為都市熱話。近日，中環 ifc 出現「高級兩餸飯」，配有西式菜式選擇，售價為兩餸飯 $75, 三餸飯為 $85，吸引不少金融才俊和外籍人士排隊品嚐。不少網民認為「兩餸飯」文化已打入國際市場。

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根據「旅遊達人」項明生在其 Facebook 專頁分享，在中環國際金融中心二期的一間西餐廳出售的「兩餸飯」和 「三餸飯」，除有一般港式「兩餸飯」菜式外，備有西式菜式選擇，如沙律，西式製法龍蝦，令人垂涎三呎。

網民：70多元一個餐在中環屬正常價

帖文吸引不少網民留言，在中環出現75元「高級兩餸飯」屬正常價，亦讚賞食客可一邊享受變奏版的兩餸飯，一邊欣賞維港景色，「在這地區75蚊真唔好話貴，如果味道唔錯，餸菜選擇又多，方便過食其他飯」、「70多元一個餐，已經屬正常價，茶餐廳一個燒味飯/單餸蒸飯/焗飯都要70至80元」、「75蚊二餸飯，街市二餸飯二餐的價錢，地區唔同，消費層面唔同，各有選擇」、「而家啲兩餸飯賣埋龍蝦、羊架啦」、以及「太古廣場都一樣價錢」、「食過，唔錯，坐高椅又可以望遠景」以及「呢間有維港景兩餸飯」。還有，網民認為「兩餸飯」已國際化：「『This This Rice』應該可以全球化，好似添好運，打入國際市場」。

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責任編輯︰陳珈希 

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