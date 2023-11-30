  • 26°C
香港時間 : 20231130日 (週四) 13:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【死因研訊】男子召救護車未能交代準確地址失救　死因庭裁定死於自然

社會 12:59 2023/11/30

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

死者賴志超母親及女兒。（資料圖片）

65歲男裝修判頭6年前在旺角街頭感到不適報警召救護車，惟他只能說出附近的店名，錯說身在太子一帶，救護車搜索7分鐘不果收隊，判頭於2小時後被發現倒斃街頭。死因庭進行3天研訊，陪審團今（30日）一致裁定死者死於自然，並建議消防及警方加強向公眾宣傳報案指引。

死者賴志超（終年65歲），生前任職裝修判頭，2017年6月16日早上被途人發現倒臥在旺角砵蘭街286號，救護員到場證實死者不治。

本案在死因裁判官周至偉席前處理，設5人陪審團，消防處及警務處同被列為利害關係方。

死因裁判官引導陪審團時指，本案死者在街上突感不適，召救護車求助，但死者在電話中誤稱身處太子一帶，救護車到場搜尋無果。

死因裁判官引述，法醫指死者死於支氣管肺炎，惟沒有證據指假使死者能提供準確地址，而救護車及時到場，便可救回死者。因此，無論救護能否順利到場，亦不會影響死者的死亡的根本原因。若陪審團接納死者死於疾病，可作出死於自然的結論；若陪審團認為證據不足，可作出存疑裁決。

5人陪審團退庭商議後一致裁定死者死於自然，並向消防處及警務處作出2項建議。陪審團建議，處方加強向公眾宣傳報案指引，提醒報案人需提供附近街名及街號，或大廈名稱、燈柱編號、附近消防栓編號，並提醒報案人處方不能以商鋪名定位。

此外，消防處及警務處應加強培訓接線生的提問技巧，向報案人詢問附近有否港鐵站、燈柱或消防栓等。

最新影片推介：

TOPick診症室
TOPick診症室｜30多歲港男早洩持續6年羞於求醫終致離婚　揭早洩2大成因＋改善小貼士

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【虐待兒童】天水圍8歲男童疑被獨留在家　父母雙雙被捕
今日 09:43
【虐待兒童】天水圍8歲男童疑被獨留在家　父母雙雙被捕
【爆竊案】沙田單位露台趟門被撬開遇竊　價值近25萬現金首飾被盜
今日 10:25
【爆竊案】沙田單位露台趟門被撬開遇竊　價值近25萬現金首飾被盜
【打擊毒品】海關抽查德國寄港梳打粉　檢市值2,400萬氯胺酮拘4人
今日 12:43
【打擊毒品】海關抽查德國寄港梳打粉　檢市值2,400萬氯胺酮拘4人
【刑事毀壞】北角珠寶公司遭淋紅油　鐵閘被噴上追債字句
今日 12:46
【刑事毀壞】北角珠寶公司遭淋紅油　鐵閘被噴上追債字句

你可能感興趣

【虐待兒童】天水圍8歲男童疑被獨留在家　父母雙雙被捕
今日 09:43
【虐待兒童】天水圍8歲男童疑被獨留在家　父母雙雙被捕
【爆竊案】沙田單位露台趟門被撬開遇竊　價值近25萬現金首飾被盜
今日 10:25
【爆竊案】沙田單位露台趟門被撬開遇竊　價值近25萬現金首飾被盜
【打擊毒品】海關抽查德國寄港梳打粉　檢市值2,400萬氯胺酮拘4人
今日 12:43
【打擊毒品】海關抽查德國寄港梳打粉　檢市值2,400萬氯胺酮拘4人
罪案 消防處 港鐵 旺角 港鐵 警務處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月30日 時間12:05）
新聞女王劇透丨第9集劇情預告　慧心回歸出任副總監職位比景仁更高
新聞女王劇透丨第9集劇情預告　慧心回歸出任副總監職位比景仁更高
癌症殺手｜男子因喜愛食1物　連續腹瀉1個月檢查驚見5處癌病變
癌症殺手｜男子因喜愛食1物　連續腹瀉1個月檢查驚見5處癌病變
水中毒丨女子做完磁力共振　返家4個鐘狂飲7000cc水險喪命【附9大症狀】
水中毒丨女子做完磁力共振　返家4個鐘狂飲7000cc水險喪命【附9大症狀】