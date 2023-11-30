【死因研訊】男子召救護車未能交代準確地址失救　死因庭裁定死於自然

▲ 死者賴志超母親及女兒。（資料圖片）

65歲男裝修判頭6年前在旺角街頭感到不適報警召救護車，惟他只能說出附近的店名，錯說身在太子一帶，救護車搜索7分鐘不果收隊，判頭於2小時後被發現倒斃街頭。死因庭進行3天研訊，陪審團今（30日）一致裁定死者死於自然，並建議消防及警方加強向公眾宣傳報案指引。

死者賴志超（終年65歲），生前任職裝修判頭，2017年6月16日早上被途人發現倒臥在旺角砵蘭街286號，救護員到場證實死者不治。

本案在死因裁判官周至偉席前處理，設5人陪審團，消防處及警務處同被列為利害關係方。

死因裁判官引導陪審團時指，本案死者在街上突感不適，召救護車求助，但死者在電話中誤稱身處太子一帶，救護車到場搜尋無果。

死因裁判官引述，法醫指死者死於支氣管肺炎，惟沒有證據指假使死者能提供準確地址，而救護車及時到場，便可救回死者。因此，無論救護能否順利到場，亦不會影響死者的死亡的根本原因。若陪審團接納死者死於疾病，可作出死於自然的結論；若陪審團認為證據不足，可作出存疑裁決。

5人陪審團退庭商議後一致裁定死者死於自然，並向消防處及警務處作出2項建議。陪審團建議，處方加強向公眾宣傳報案指引，提醒報案人需提供附近街名及街號，或大廈名稱、燈柱編號、附近消防栓編號，並提醒報案人處方不能以商鋪名定位。

此外，消防處及警務處應加強培訓接線生的提問技巧，向報案人詢問附近有否港鐵站、燈柱或消防栓等。

最新影片推介：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣