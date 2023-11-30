升學教育丨學與教博覽下月舉行　聚焦人工智能應用

▲ 「學與教博覽2023」將於下月中灣仔會展舉行，今年將聚焦人工智能，邀請逾400位本地及國際的教育界專家、政府代表及學者主持主題演講、公開示範課、研討會和成品展示會。(有關機構提供)

為期3日的「學與教博覽2023」將於12月13至15日於灣仔會展舉行，今年將聚焦人工智能，邀請逾400位本地及國際的教育界專家、政府代表及學者，主持超過270場主題演講、公開示範課、研討會和成品展示會，探討全球教育發展趨勢，同時場內設有逾520個展位，展示全球的嶄新及優質教育資源和配套。

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是次博覽匯聚超過400名來自中國內地、香港、澳洲、英國、美國等地的講者，主持多場主題演講，探討全球未來教育發展的熱門議題，涵蓋議題包括人工智能、大灣區教育發展與合作、未來人才培育、學生發展、身心靈健康、創新學習、數碼能力培育等。

鑑於人工智能發展一日千里，去年生成式(AI)人工智能技術取得突破性發展，今年主題演講邀請國際頂尖學者探討全球AI教育趨勢，並新增研討會，探討全球關注的AI教育趨勢。此外，新增的「AI教育應用研討會」則會邀請講者及教師分享他們如何將AI應用於學與教。

中大賽馬會「智」為未來計劃亦會於博覽期間舉辦AI高峰會及一系列工作坊，與國際知名學者、科技業界專家及本地資深教育工作者，一同探討AI科技在不同專業領域的當前應用、發展趨勢和隱憂。

博覽另一重點議題是「大灣區創新教育」，將邀請內地學者出席主題演講，分享最新的學與教資訊。此外，大灣區學校代表亦會出席研討會，分享及交流在創新與科技教育案例，並加強融合大灣區。

與此同時，博覽繼續匯聚世界各地的教育工作者主持一系列主題研討會，包括K12研討會、未來學習研討會、21世紀教室、創新教室、幼兒教育研討會等，分享創新且具前瞻性的教育策略及經驗，如何充分運用創新教學的知識和工具，同時探討如何激發學生潛能並促進他們的全人發展。

今屆場內展位數目為歷屆之最，為全球教育供應商提供重要平台，展示他們嶄新的教育資源，包括：創新人工智能技術、虛擬學習配套、電子學習資源、資訊科技硬件及軟件、STEAM及創客學習資源、教育書籍及遊戲、課室及實驗室設備、傢俬、教具、特殊教育服務及課外活動服務等。



為配合港府計劃來年全港小學推行科學教育，以及進一步強化本港學校的STEAM及創新科技學與教，博覽更搜羅來自內地、香港、澳洲、新加坡、英國及美國相關教育產品及供應商，料15,000名教育界人士參加。

學與教博覽 2023

日期：2023年12月13至15日

地點：香港會議展覽中心3B-E展覽廳

參觀登記：https://www.LTExpo.com.hk

查詢：3703 3889

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責任編輯︰王明芳