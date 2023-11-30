新聞女王丨何依婷回「娘家」風騷派300張餅卡　高層樂易玲寄語做人妻要戒呢樣

▲ 何依婷回TVB向高層和同事派發餅卡。

TVB小花何依婷（Regina）憑台慶劇《新聞女王》飾演主播「徐曉薇」一角而人氣急升，早前大方宣布結婚，下月將於外地舉行婚禮。事業愛情兩得意的何依婷，近日返回「娘家」TVB向一眾台前幕後同事派餅卡，分享喜悅。

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新聞女王丨樂易玲寄語有骨？

TVB娛樂新聞台直擊「主人家」洗樓式派餅卡過程，識趣的何依婷第一站派發予高層樂易玲。樂易玲一見到何依婷即謂：「我預咗你唔請我，你唔畀我食餅我會嬲。」何依婷聞言使出嗲功：「咁你依家唔好嬲啦。」隨後二人相擁而抱。

樂易玲向鏡頭說恭喜何依婷，然後再寄語她：「做人妻喇，唔好咁惡喇！好奸呀！」何依婷再度使出嗲功向樂易玲撒嬌：「咦，我以後要做啲溫柔善良體貼嘅角色。」網民認為樂易玲這番話有骨地贈興，令人聯想起早前佘詩曼在記者會笑寸何依婷真人「反骨」。

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及後，何依婷接受訪問時表示，預備了300張餅卡派發公司同事：「買多啲返去同公司同事share呢個快樂，因為始終未必有咁多位，可以請到咁多人。」

準夫妻預備婚禮不時鬧矛盾，她獲友人傳授妙計：「佢話每人喺婚禮上只係專注一件事，（你專注啲咩？）我最後冇，因為我好多嘢都可以冇所謂，老公就應該係負責食物同酒水，佢覺得呢啲要做得好。」

▲ （影片截圖）

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未婚夫早已看過劇本

談到劇中與馬國明有不少親熱場口，問到未婚夫可有詐型？何依婷坦言為了互相尊重，已給未婚夫看過整份劇本，對方未有下令禁拍：「我哋互相尊重，要畀佢知我返工做啲咩，因為拍劇特別忙，冇時間報到，連瞓覺時間都冇，所以通常畀佢睇劇本先，然後佢話呢個角色好有挑戰，好有發揮，你應該要去做。（做人妻後呢？）佢好大方㗎，又善解人意，佢唔會㗎。」

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