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韓國旅遊｜韓國必訪賞楓勝地　全羅道內藏山自由行打卡路線

休閒消費 17:07 2023/11/30

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

紅葉隧道是賞楓季不可錯過的熱門景點。(攝影：鄭婷殷)

剛踏入秋季，若想目睹韓國火紅的楓葉美景，不妨選擇到有「南韓第一楓葉山」之稱的內藏山。除了是不少韓國人行山熱門地點之選，連海外旅客都會慕名而來「行山」！

今年韓國的楓紅全盛時期在10月中下旬至11月下旬，比往年略遲。首爾近郊的賞楓景點內藏山，每年都會吸引大批遊客到訪，觀賞公園近760種本地植物和各種野生動物。內藏山位於全羅道，名字帶有「山內所藏無窮無盡」之意，從首爾出發車程約四小時車程。

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如畫景致的羽化亭

一進去內藏山，右邊是接駁巴士的售票處，可選擇搭乘接駁巴士直達纜車站，車程約10分鐘，亦可漫步至纜車入口處，需時約30分鐘。賞楓路線建議上山時搭乘接駁巴士，回程徒步下山，途中經過紅葉隧道，十分震撼。不少韓國人會在樹下野餐約會，絕對是秋天觀賞紅葉的好地方。

公園紅葉盛放景觀盡收眼底。(攝影：鄭婷殷)

羽化亭是內藏山國立公園的著名賞楓景點，有著藍色屋頂的紅色韓式傳統涼亭。相傳這涼亭曾長出翅膀升上天，因而命為羽化亭。羽化亭最早建於1956年，在2016年重建後，呈現如今的樣貌。過去的羽化亭為鋼筋水泥建築，因看起來略為突兀，於是改為現在的傳統涼亭形式，才與周邊景觀顯得更加協調。羽化亭位於清澈的池塘中央，楓葉倒映在湖水上，波光粼粼，吸引不少遊客打卡。

從高空俯瞰整片楓葉林

除了在山下「森」導遊，亦可乘搭纜車上山，欣賞整個山頭的壯麗景色！羽化亭旁邊是登山纜車站，遊客可以乘坐纜車至山頂展望台，欣賞整個內藏山的美景。纜車來回車票是10000韓元（約60港元），單程為6000韓元（約36港元），但因紅葉季排隊人潮眾多，平均輪候時間為一小時。纜車車程雖然只有約5分鐘，但能由低至高盡覽整個內藏山的奇岩絕璧，讓人有彷彿走入世界名畫中的感覺。

清澈水面反射天空，猶如天空之鏡。(攝影：鄭婷殷)

從纜車下車後，徒步約300公尺，就到內藏山的觀景臺燕子臺，能俯瞰群山起伏的壯觀景色。燕子臺共有兩層，下層設有地勢圖，點出山中的各個景點，包括地標景點之一的內藏寺。上層可眺望四周山群，俯瞰公園內的金黃、殷紅或碧綠美景。

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內藏山國立公園
地址：全羅北道井邑市內藏湖畔路328
電話：+82-63-538-7875~7
營業時間：7am -6pm

記者：鄭婷殷

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