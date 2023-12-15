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TOPick直播︱升中選校面試特備節目　兩位升學專家分享入讀名校攻略

中小學 15:44 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

升中面試表現是影響校方收生決定的其中一個主要因素，因此家長及學生必須及早在升中面試季開始前好好準備！TOPick特意邀請到升學專家顧問潘浚程先生及唐挺堅先生於12月20日在hket App和家長們進行Live Chat，與家長分享:

1. 介紹派位機制

2. 選校策略：應該進取還是穩守？

3. 分享名校面試貼士、常見問題

讓你子女零風險備戰升中面試！想了解更多，記得12月20日（星期三）下午1時30分，準時打開hket App與兩位專家Live Chat！

時段主題嘉賓
12月20日 (星期三) 下午4時30分 - 下午5時30分升中面試全攻略

潘浚程先生
升學顧問、資深語文教育工作者、
國際教育人才培訓中心首席執行總監

唐挺堅先生
升學顧問、資深語文及思辨教育工作者、
國際教育人才培訓中心學術顧問

潘浚程先生

曾任香港教育局顧問教師、津貼中學高級學位教師、津貼小學課程發展主任，對本港升中制度極為熟悉。

潘先生自2020年起，已累積幫助了超過6萬名香港家長升中，累積舉辦線上升中講座超過100場，平均每場報名出席家長約500人，最多一場升中家長講座超過1,600名家長參加，是現時香港最具人氣的升中顧問之一。

潘先生為Facebook上最大升中群組（6.5萬名家長）創始人，亦營運了全港最多家長會員的升中一家長互助群組網絡，Facebook及WhatsApp群組加起來超過1,700個，家長會員人數約10萬。

唐挺堅先生

升學顧問、資深語文及思辨教育工作者、國際教育人才培訓中心學術顧問。曾任香港著名中學助理校長及副校長，香港演辯總會榮譽顧問、亞洲思辨教育學會香港區召集人，深耕香港教育逾廿年。

他在香港公開考試中文科考評具備專業知識和經驗，所服務不同組別的三所學校學生成績亮麗，他的DSE中文班曾考獲60% 5** 及5* ，所有學生取得4級以上的優異成績。

唐老師也是培育思辨和口語才藝的專家，將思辨教育引入多間著名的中小學。他帶領的中文辯論隊，多次獲得校際辯論賽及亞洲辯論比賽的冠軍。唐老師重視中小學聯課活動的領導經驗，提倡學生於共同經歷中成長，讓學生在思辨、學術、音樂、體育和境外學習等方面，追求卓越。

教育升學資訊盡在「Band1學堂」：https://bit.ly/3a6HT6T
【校長學習小Tips】及 每星期免費下載小學試題：bit.ly/2X96KAZ 

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