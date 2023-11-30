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直資中學丨港大同學會書院12月2日辦升中簡介會　詳述升中面試收生準則【附詳情】

升學教育 13:37 2023/11/30

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

港大同學會書院將於12月2日舉行開放日及中一入學講座。

【直資中學/升中面試/港大同學會書院/面試題目簡介】位於南區的直資中學港大同學會書院於2006年創校，與位於東區的港大同學會小學結龍，提供12年中小學連貫課程。港大同學會書院將於12月2日舉行開放日及中一入學講座，開放日毋須報名。

據《中學概覽》資料顯示，港大同學會書院校舍在黃竹坑南風道，以英語教學為主，除了中國語文、中國歷史及中國文學科外，其他學科均以英語教學。初中中文科以普通話授課，高中中文科則以粵語授課。在一般學科外，還設有戲劇、資訊及通訊科技科，2021-2022年度擬開設初中中文戲劇課。

與港大同學會小學一條龍

該校與東區的直資小學港大同學會小學一條龍，以中小學12年課程為框架。學校重視探究與解難的學習策略，透過多元化教學，激發學生的批判思維和探索精神。同時，設有稱為「DEAR」（Drop Everything And Read）的閱讀課，鼓勵學生中英文廣泛閱讀，並為學生提供70多種延展教學活動。

港大同學會書院的收生準則為，學業成績及面試表現各佔40%、其他學習經歷及成就佔15%，至於其他如兄弟姐妹就讀於港大同學會書院/小學則佔5%。

港大同學會書院學費

港大同學會書院扣除預留給港大同學會小學一條龍的學額後，每年約招收50至60名外校生。中一至中六學費由$41,700至$44,944不等。

更多港島九龍新界Band1中學面試題，立即查看【中一面試特輯】 

責任編輯：鄺嫻

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