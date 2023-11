健康茹素｜茹素可使皮膚變好變嬌嫩　中醫師分享4大健康素食貼士

▲ 茹素可使皮膚變好、變嬌嫩,中醫師分享4大健康素食貼士。

美容界有句話:「You are what you eat」,白嫩皮膚是吃出來的。但吃得不恰當,或適得其反。要保持青春健美一定有一些取捨,有規律的生活是美容的王道。長期食用肉食會使容顏在不知不覺中老去,動物油脂與動物蛋白一起附着在肉食者的皮膚細胞裏,會導致細胞不斷肥大,堆積成肥肉。食肉愈多,贅肉型面孔愈明顯。此外,動物性食物能使血液中的尿酸、乳酸量增加,乳酸隨汗排出後,停留在皮膚表面,就會不停地侵蝕皮膚表面的細胞,使皮膚失去彈性、沒有張力、粗糙,又容易產生皺紋與斑點。

素食中含有大量的維生素E,能使女性皮膚更加嬌嫩。同時,植物性食物中的礦物質、纖維質又能把血液中的有害物質清除,淨化後的血液在代謝過程中輸送足夠的養份與氧氣,使全身器官充滿生氣,皮膚自然健康、有光澤,細緻而有彈性。因此,每星期可找一至兩天吃素,為皮膚排毒,增強皮膚抵抗力。

很多人將食素與減肥畫上等號,認為這是低熱量的健康減肥法,以大量蔬菜水果代替正餐,但這種錯誤的膳食結構,很易導致營養素缺乏,出現大量脫髮、頭髮乾枯、皮膚鬆弛、身體怕冷、精神不振、貧血缺鋅、內分泌紊亂等現象,對皮膚的傷害更大。加上食素者經常食用的蔬菜、水果等植物性食物都屬生冷食物,即溫度低於常溫的食物,會令腸胃受損;若長期進食溫度低於體溫的食物,會影響脾胃運作,使水濕不化,減慢新陳代謝,會造成水腫或便秘。

因此,食素絕對不可一下子完全戒掉所有肉類,一來難以適應及難有持久性。想吃素的話,不妨替自己制定調整過程。在每頓飯中增加一道少油少鹽的綠葉菜,逐漸讓口味清淡下來。接着,可嘗試將餐桌上的部分肉類改為豆製品,每餐多做幾道青菜,正餐之間的加餐改為酸奶、水果、堅果等天然食品。然後,嘗試着每周只吃一兩次肉。最後一步,要記得通過蛋、奶和豆製品來保證蛋白質的充足,做一個聰明的素食者!

