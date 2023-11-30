健康茹素｜茹素可使皮膚變好變嬌嫩　中醫師分享4大健康素食貼士

▲ 茹素可使皮膚變好、變嬌嫩，中醫師分享4大健康素食貼士。

美容界有句話：「You are what you eat」，白嫩皮膚是吃出來的。但吃得不恰當，或適得其反。要保持青春健美一定有一些取捨，有規律的生活是美容的王道。長期食用肉食會使容顏在不知不覺中老去，動物油脂與動物蛋白一起附着在肉食者的皮膚細胞裏，會導致細胞不斷肥大，堆積成肥肉。食肉愈多，贅肉型面孔愈明顯。此外，動物性食物能使血液中的尿酸、乳酸量增加，乳酸隨汗排出後，停留在皮膚表面，就會不停地侵蝕皮膚表面的細胞，使皮膚失去彈性、沒有張力、粗糙，又容易產生皺紋與斑點。

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素食中含有大量的維生素E，能使女性皮膚更加嬌嫩。同時，植物性食物中的礦物質、纖維質又能把血液中的有害物質清除，淨化後的血液在代謝過程中輸送足夠的養份與氧氣，使全身器官充滿生氣，皮膚自然健康、有光澤，細緻而有彈性。因此，每星期可找一至兩天吃素，為皮膚排毒，增強皮膚抵抗力。

很多人將食素與減肥畫上等號，認為這是低熱量的健康減肥法，以大量蔬菜水果代替正餐，但這種錯誤的膳食結構，很易導致營養素缺乏，出現大量脫髮、頭髮乾枯、皮膚鬆弛、身體怕冷、精神不振、貧血缺鋅、內分泌紊亂等現象，對皮膚的傷害更大。加上食素者經常食用的蔬菜、水果等植物性食物都屬生冷食物，即溫度低於常溫的食物，會令腸胃受損；若長期進食溫度低於體溫的食物，會影響脾胃運作，使水濕不化，減慢新陳代謝，會造成水腫或便秘。

因此，食素絕對不可一下子完全戒掉所有肉類，一來難以適應及難有持久性。想吃素的話，不妨替自己制定調整過程。在每頓飯中增加一道少油少鹽的綠葉菜，逐漸讓口味清淡下來。接着，可嘗試將餐桌上的部分肉類改為豆製品，每餐多做幾道青菜，正餐之間的加餐改為酸奶、水果、堅果等天然食品。然後，嘗試着每周只吃一兩次肉。最後一步，要記得通過蛋、奶和豆製品來保證蛋白質的充足，做一個聰明的素食者！

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原文刊登於《香港經濟日報》，原題為「吃素對皮膚的好處」