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兒童夜咳︱中醫教3款食療調理兒童夜咳　睡前做一事排走痰濕

兒童健康 19:16 2023/11/30

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小朋友如果夜咳，可以嘗試馬醫師的方法。

本港處於冬季流感高峰期，很多時流感都會伴隨夜咳，嚴重起上來夜不能眠，父母也會相當擔心。註冊中醫師馬琦傑指出兒童夜咳分3大種類，他分享了為小朋友調理夜咳的方法，以及3款食療適合兒童成人食用，希望大家都能一覺瞓天光。

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註冊中醫師中醫爸B-馬琦傑醫師在專頁中表示，兒童夜咳常見有3種類型，每種都有不同的食療去處理。他指出，小朋友夜晚咳嗽常見原因有傷風感冒、好多痰積於肺或氣管、肺氣弱的氣管敏感等引起。

1. 風寒襲肺

症狀：鼻塞鼻水，夜間咳嗽多見，咽癢，痰白清稀
食療：陳皮1角、生薑3片
做法：3碗水煲20分鐘

浸/焗腳：風寒浸腳粉
做法：浸/焗腳時，有微汗即可

陳皮

2. 痰濕阻肺

症狀：咳聲重濁，痰多色白稠。
食療：陳皮1角、炒萊菔子1錢、紫蘇葉1錢
做法：3碗水煲20分鐘

浸/焗腳：風寒浸腳粉
做法：浸/焗腳時，有微汗即可

3. 肺脾氣虛

症狀：不夠氣，咳嗽無力，痰白清稀，易受泠空氣或氣味刺激而咳嗽。
食療：太子參2錢、陳皮1角、甘草1 （即兒童健脾茶）

浸/焗腳：補腎浸腳粉
做法：浸/焗腳時，有微汗即可

必須做好夜間保暖

有夜咳，切記晚上不要「凍親」，以免2度感染，保暖是首要，可以做暖療，建議每晚用38°C暖療睡覺。因為人體的核心溫度接近37°C，身體防衛機制發揮最好的時候，更容易排痰，排走痰濕，會舒緩「夜咳」問題。

注意事項

1. 所有食療一定要用紅皮，不可用青皮，否則後果更嚴重
2. 但如情況嚴重，一定盡快睇面診。

文章經中醫爸B-馬琦傑醫師授權轉載

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責任編輯:王明芳

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