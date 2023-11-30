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育兒心得︱《年少日記》引發原生家庭對學生成長影響 專家分享4要訣協助子女壓力

育兒資訊 14:38 2023/11/30

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香港救助兒童會舉辦講座 「茁壯孩子，自信家長：攜手重塑未來」，邀來多位專家就培育孩子提供了不少寶貴意見。(照片來源：香港救助兒童會)

最近都市熱話電影《年少日記》關注學生自殺問題，引發大家思考原生家庭對兒童的成長很重要。家長該如何栽培子女，不致對他們施予渝沉重的壓力? 近日香港救助兒童會舉辦講座 「茁壯孩子，自信家長：攜手重塑未來」，邀來多位專家就培育孩子提供了不少寶貴意見，原來贏在終點線，可令孩子長大後在多方面都變得更強大！值得家長參考。

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要訣 1. 促進情商發展，追求「贏」自已

香港心理學會教育心理學部主席張溢明說：「情商幫助孩子贏在終點前，他要『贏』的不是他人，而是孩子自己，他要有很多進步、很多得着，令自己成為一個更加強大的人。」透過學習情緒表達、情緒管理、認知及自我控制、同理心、利他行為等，有助促進情商發展。

在追夢的過程中，絕不會一帆風順，要克服困難，情商有其重要作用。情商可包括兩方面的能力：(1) 個人的情緒認知和管理能力，以及(2) 與他人建立良好關係的能力。美國曾有項探討情緒社交能力與成長發展兩者關係的追蹤研究，收集研究對象由幼稚園至大學畢業近二十年間的數據，最終發現情緒社交能力較佳的人士較大機會完成大學學位、以及找到理想的工作，但卻較少機會成為青少年罪犯及精神病患。

要訣2. 正向的家庭價值觀，夫婦要有共同價值觀教育子女

孩子在充滿愛的關係下成長，才會變得更有自信心、更願意嘗試，家庭價值觀對孩子個人發展有其重要性。家長平時有沒有耐心聆聽孩子的說話？有沒有成為孩子最好的朋友？星期六、日有否預留一些親子時間，讓一家人鬆一鬆？香港救助兒童會香港項目總監黃慧欣說：「無人可以取替父母去培育孩子家庭價值觀。但有點要提醒大家：夫妻必須就價值觀達成共識，避免爭拗，否則可能破壞家庭關係之餘，亦會令孩子感到無所適從。」

要訣3. 孩子作主導的放電時間，因才施教

有好奇心的孩子，才願意嘗試新東西。家長適當的放手，給予孩子作主導的放電時間，有助抓緊孩子的好奇心。黃慧欣說：「每個孩子都是獨一無二的，所以家長應根據孩子的特質而決定放電活動。」例如有些坐不定的孩子，他未必是頑皮，而是身體需要，其腦部需要很大的搖動，他才覺得開心滿足。家中設有寬闊一點的空間，甚至可以利用小椅「向上發展」，建構梯級空間，令小朋友覺得具挑戰，有滿足感。

擔心孩子沒節制的放電？建議把放電時間分成若干小節數，若孩子對時間缺乏概念，尤其是幼童，建議利用漏斗作計時工具，讓他們更具體地掌握時間概念。

要訣4. 生涯規劃的展開，協助子女推展其好奇心

別以為生涯規劃教育只是純粹的職業規劃，其實它是一個持續且終生的過程，讓人在不同階段中達成不同的目標 。無論是衣食住行，以至興趣、玩樂、追夢等，已經是生涯規劃的一部分。根據生涯發展理論，人生發展可分成五個階段——成長、探索、建立、維持和衰退，而0至14歲孩子為成長階段，此階段的重點發展項目有能力、興趣、態度和自我概念，相關能力得以啟發，有助提升孩子的好奇心、以及他對未來的希望感。

香港心理學會輔導心理學部的執行委員（持續進修）兼註冊輔導心理學家彭俏姿說：「讓孩子多接觸不同的東西，從中獲取不同體驗，讓他有幻想的空間。隨着年齡推進，孩子慢慢培養出興趣、亦逐漸認清自己的能力，繼而再思考如何把興趣與能力掛勾，以實踐夢想。」

香港救助兒童會總幹事司徒恩說：「在兒童的成長過程中，讓他們多加探索，有助發展個人能力，促進身心健康，活出自我價值。」

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責任編輯︰王明芳 

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