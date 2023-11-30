獨特橢圓曲奇皮蛋撻成名 聖安娜屹立香港50年 專注本土力求創新

▲ 聖安娜屹立香港超過50年，以人為本盡心為香港人提供創新優質的西餅及麵包產品。

聖安娜，一個屹立香港超過50年的西餅麵包品牌。令人聯想起紫色及餅卡之外，不少人都對聖安娜的起源相當好奇。這次很榮幸邀請到利亞零售有限公司行政總裁鄧子健（Michael）和大家分享品牌背後的故事，以及企業管理文化及策略。

▲ 聖安娜以新鮮感吸引顧客，破格地將坊間普遍製成圓形的蛋撻改為橢圓形。

Michael表示，七十年代香港西餅業開始蓬勃，那時已有數個連鎖西餅品牌冒起，聖安娜憑奢華嶄新的形象，以及「西餅麵包界名牌」定位，成功立足西餅業並急速發展。聖安娜以新鮮感吸引顧客，同時著力於產品設計上，將坊間普遍製成圓形的蛋撻改為橢圓形；而大大個、圓形的年糕，就破格地設計成長方形。看似毫不起眼，但正正針對顧客的需求，務求令進食時或切割過程更方便，這一點正正成為聖安娜產品的獨特之處。

▲ 利亞零售有限公司行政總裁鄧子健（Michael）表示聖安娜憑奢華嶄新的形象，以及「西餅麵包界名牌」定位，成功立足西餅業並急速發展。

▲ 聖安娜非常着重員工的發展及培訓，投放大量資源，鼓勵員工持續進修，亦定期安排團隊到世界各地學習不同的烘焙知識和技術。

以人為本 致力培訓員工發展

一個品牌要打好根基，需要有一套良好的企業管理模式，才能成功並打好重要的基石。Michael提到，集團的宗旨是「以人為本」，因此其營運模式也是集中投資於人才發展及培訓方面，成功提升員工忠誠度。另外，集團亦為員工提供不少學習及發展專業的機會，鼓勵員工持續進修，亦定期安排團隊到世界各地學習不同的烘焙知識和技術。

▲ 聖安娜推出的「Cake Easy」APP現時有130萬名會員，APP內不時會發放不同的優惠，提升會員的忠誠度。

聖安娜能在香港西餅市場站穩陣腳，Michael表示致勝的因素是來自於產品得到消費者的信任，同時信任亦源自集團對消費者的了解。聖安娜推出的「Cake Easy」APP現時有130萬名會員，集團能透過當中的大數據了解顧客的喜好，同時利用APP發放不同的優惠，加強會員的忠誠度。Michael留意到近年消費者的喜好十分多元化，香港傳統文化及世界各地的烘焙產品，他們都非常感興趣，因此集團會即時推出相應的產品，以滿足大家的需求。

▲ 聖安娜亦會因應市場需求，參考一些外國的烘焙潮流，例如酸種麵包、比高包、日式三文治等等，都是很受年青人歡迎的產品。

緊貼潮流 創新產品滿足大眾

早前聖安娜就重新推出「港式懷舊西餅系列」，復刻香港市民兒時的味道，Michael表示︰「近年香港興起懷舊風，同時推崇本土品牌，我們公司守住本質，與香港市民分享共同回憶，自『港式懷舊西餅系列』推出後，顧客反應相當熱烈。」除此之外，集團亦會因應市場需求，參考一些外國的烘焙潮流，例如酸種麵包、比高包、日式三文治等等，都是很受年青人歡迎的產品。

Michael強調，聖安娜專注製作麵包及西餅，根據消費者的需求，持續推出新產品，堅持陪同香港人一起成長，希望顧客透過聖安娜的產品，分享快樂時刻。Michael展望，未來目標希望成為跨年齡層最喜愛的麵包西餅品牌。

（特約）